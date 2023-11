"The Crown", la serie de Netflix que atrapó a millones, llega a su esperado final

Elizabeth Debicki retoma su papel como la princesa Diana junto a Dominic West como el príncipe Carlos. Imelda Staunton continúa su reinado como Isabel II junto a Jonathan Pryce (príncipe Felipe) y Lesley Manville (princesa Margarita). También regresan Salim Daw (Mohamed Al Fayed) y Khalid Abdalla (Dodi). Entre las nuevas incorporaciones están Rufus Kampa y Flyn Edwards, que interpretan a los príncipes William y Harry en la primera mitad de la temporada. En su versión adolescente serán interpretados por Ed McVey y Luther Ford. Junto a ellos estará Meg Bellamy en el papel de Kate Middleton. Serán los primeros papeles de estos cinco actores.

the-crown-season-6-cast-imelda-64c7d9f23a560.jpeg Imelda Staunton es la reina Isabel II.

Esta sexta y última temporada de la serie abarca desde 1997 hasta 2005, durante el mandato de Tony Blair (Bertie Carvel). Entre los hechos confirmados que aparecerán en pantalla están la muerte de Lady Di, la boda entre Carlos y Camilla y los inicios del romance del príncipe William y Kate Middleton. El ahora rey Carlos III contrajo matrimonio el 9 de abril de 2005 en una ceremonia civil que se realizó en el Windsor Guildhall.

¿Pero qué pasará con la muerte de Isabel II, la gran protagonista de la serie, que falleció el 8 de septiembre de 2022? Andy Harries, productor de la serie, dijo que, cuando se produjo el fallecimiento de la reina, el rodaje de la última temporada ya había comenzado y los guiones estaban escritos. “Creo que la muerte de su Majestad nos ha afectado a todos. Y a Peter Morgan en particular. Este hecho no cambió la historia en lo fundamental, pero sí en cierto sentido. Cuando lo vean creo que sabrán a qué me refiero”, comentó.

Peter Morgan amplió esta información en una entrevista con la revista Variety. “Teniendo en cuenta lo profundo que deben haberlo sentido todos, tuve que encontrar la manera de que el episodio final tratara la muerte del personaje, aunque ella aún no hubiera muerto en la serie”, explicó.

Lo que sí se sabe es que la sexta temporada de “The Crown” rendirá homenaje a Isabel II a través de nuevas escenas que han rodado Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, las actrices que la han interpretado en diferentes etapas de su vida, con la incorporación de Viola Prettejohn, que interpretará a la princesa Isabel en su adolescencia.

the-crown-guillermo-y-kate-644a88cf4093f.jpg El príncipe William en la ficción, en los comienzos de su relación con Kate Middleton.

Desde que empezó la producción de la última temporada de la serie, los medios británicos han estado a la caza de imágenes o cualquier filtración de información que pudiera alimentar la polémica. Es que parte de la prensa ha acusado a “The Crown” de “insensible”, “explotadora” y “sádica” por mostrar imágenes de la muerte de Lady Di.

Los productores ejecutivos de la ficción, Andy Harries y Suzanne Mackie, han asegurado que rodaron la escena del accidente en París con “enorme sensibilidad”. “La serie puede ser grande y ruidosa, pero nosotros no”, dijeron, señalando lo cuidadosos que han sido a la hora de capturar el trágico accidente. “Somos gente reflexiva”, dijo Mackie. “El público lo juzgará al final, pero creo que se ha recreado con delicadeza y consideración”, afirmó.

En una entrevista para Netflix, Elizabeth Debicki relató cómo fue ponerse en la piel de Lady Di justo antes del fatal accidente. “Recrear las últimas horas de Diana en París, acosada por los paparazzis, fue difícil. Es horrendo tener a tanta gente gritándote y queriendo algo. Nadie debería tener que experimentar nunca la sensación de intentar ir de un sitio a otro y tener ese enjambre a tu alrededor. Te sentís muy atrapada. Es una experiencia realmente desagradable”, señaló.