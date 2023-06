Silvina Luna fue internada otra vez pero recibió buenas noticias

View this post on Instagram

"Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso. Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante", aseguró Luna. “Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar", concluyó la rosarina, en solidaridad con quienes atraviesan escenarios parecidos al suyo.