Se estrena en Rosario "El chico y la garza", la nueva película de Miyazaki

El veterano realizador japonés, cofundador del mítico estudio Ghibli, no suele ofrecer entrevistas, pero sus más cercanos colaboradores se encargan de los encuentros con la prensa. El productor Toshio Suzuki, que fundó Ghibli junto a Miyazaki, habló con el diario The New York Times sobre los orígenes de “El chico y la garza”: “Cuando él termina un film, la sensación es que ha agotado toda su energía física y mental, y que necesita un tiempo para limpiar la cabeza, y tener una tela en blanco para pensar nuevas ideas. Al comienzo de este proyecto, él se acercó y me dijo que esta iba a ser su propia historia. Me di cuenta de que esta película, en la cual se representaría a sí mismo como protagonista, iba a incluir muchos momentos de humor para ocultar el hecho de que el chico, como lo era él, es muy sensible y pesimista. Y eso fue algo interesante de ver”, relató.