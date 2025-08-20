Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

Franco Ramseyer protagoniza "Los hombres vuelven al monte", una de las propuestas que se podrá ver este finde como parte de la agenda teatral rosarina

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Se termina agosto y se van terminando las chances de ver algunas de las obras que estuvieron en cartel durante todo el mes en la sala de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 21 al 24 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Durante uno de esos encuentros un hecho inesperado cambia drásticamente su vida. Autor y director: José Moset. Actriz: Silvina Santos Cotonat. Colaboradora: Marta Firpo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Polvo de Ladrillo Obra de Teatro (@polvodeladrillo)

Viernes 22 de agosto

- "El descanso". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

El Descanso es el nombre de la clínica donde se encuentran. Un lugar fuera del tiempo. Un depósito de cuerpos “inestables”. Un eufemismo institucional para el encierro. Ahí llegan tres mujeres. Una con la ira a flor de piel. Otra que se convirtió en síntoma de un amor enfermo. Y una tercera que, entre glitter, plumas y tul, aprendió a ser invisible.

Tres monólogos. Tres explosiones. Una obra con textos filosos y sensibles de Lala Brillos, pone en escena a mujeres que no encajan, que no se callan, que no se adaptan. Sus cuerpos hacen catarsis en una clínica que ofrece contención química y silencio blanco. Pero ellas traen palabra, memoria, humor ácido y emoción cruda.



Actúan: Romina Tamburello, Candela Farina y Gaby Bertazzo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

- “Litófagas (Burdo Absurdo)”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.

- "La rota madre que te parió". 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Schujman (@claudiaschujman)

>> Leer más: "Fe ciega" propone una "crítica simpática" a la realidad argentina



- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2024, seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2025, vuelve a hacer temporada en Rosario. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan Juan Rodríguez, Juan Nemirovsky y Martín Fumiato, con dirección de Francisco Fissolo y dramaturgia de Juan Rodríguez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulpo Producciones (@pulpo.prod)

- "Frida". ÚLTIMA FUNCIÓN. 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Frida es la única obra de teatro que recorre la vida de la PINTORA MEXICANA FRIDA KAHLO DESDE SU INFANCIA HASTA sus últimos días.Con textos inéditos escritos por ella. Actuación, Dirección y Libro: Mariana Russo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EXPERIENCIAFRIDA (@experienciafrida)

- "El perfume de Federico". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Comedia negra de José Antonio González. Dos viejas hermanas, María y Cándida, siempre han vivido juntas en la casa familiar y ahora mientras sucede la acción, tienen el presentimiento de que se acerca el final y hay cosas que aclarar, sobre todo en lo que se refiere a Federico, del cual ambas vivieron enamoradas. Actúan Sebastián Tiscornia y José Antonio González

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Escalera (@laescalera.teatro)

- “El último artífice”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Un anciano hemiplégico, recluido en un geriátrico, decide eximirse de culpa por su situación. Actúan Héctor Bellomo, Teresa Liol, Adrián Frontera, Raúl Yacopini y Virgina Bellomo. Dirige: Roberto Lattuca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tandava Sala (@sala.tandava)

- "Yo cuento". 20.30hs. Teatro La Nave (Laprida 1375)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Que nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Y el tiempo… sutil y perseverante, amigo de un letargo absurdo. Afuera las hojas bailan y la vida es música. ¿Qué harías si el viento abre tu puerta y te invita a vivir? Elenco: Facundo Andres – Liliana Tosin – Mirna Platini – Luz Molla. Dramaturgia y Dirección: Soledad Otero



>> Leer más: Valeria Lois y Tomás Wicz llegan a Rosario con la obra "Precoz"

Sábado 23 de agosto

- "Precoz". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Estudiantes, personas jubiladas y suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

La obra es apta para mayores de 16 años.



Una madre y un hijo en una geografía incierta y hostil se debaten entre la mímesis y la locura, bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad. Juntos son dinamita, separados, no son nada. Así se presenta “Precoz”, la obra de teatro basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, que lleva cuatro años consecutivos conquistando la cartelera porteña. Con dirección de Lorena Vega y protagónicos de Valeria Lois y Tomás Wicz, se podrá ver por primera vez en Rosario

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Municipal La Comedia (@lacomediamr)

- “Mal de Amores”. 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 30 de agosto

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos

Es una comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. A medida que Julieta descubre que su novia Sofía le es infiel, la tensión y el humor se entrelazan en una noche de confesiones y secretos. Es una obra inmersiva que se desarrolla en un entorno contemporáneo y sigue a tres amigas, Julieta, Ana y Agus, a través de una noche caótica que revela la complejidad del amor y la amistad.

Dirigida por Luciana Di Pietro, con dramaturgia de Najla Raydan. Actúan Cecili Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)



- "A la gran masa Argentina". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos



Una obra de Gustavo Di Pinto y Enrique Gabenara. “A la gran masa argentina” es un racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Estrenada en 2001, "A la gran masa argentina" ha sido representada de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, participando en numerosos encuentros y festivales regionales, nacionales e internacionales.

En 2017 fue distinguida como Mejor Espectáculo de Comedia y recibió la nominación a Mejor Dirección en el 13° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” de Mar del Plata, Buenos Aires. En 2025, con motivo de celebrar los 30 años de actividad de nuestro colectivo, decidimos volver a escena con A la gran masa argentina.



Direccion general y puesta en escena: Gustavo Di Pinto. Elenco: Lorena Salvaggio, Analia Saccomanno, Laura Fuster, Pablo Fossa, Jorge Ferrucci, Santiago Pereiro, Gustavo Di Pinto





- "AMOR. Nada que entender". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto



Vuelve la obra que enamoró a Rosario.BONDI Colectivo Teatral presenta un espectáculo que explora las múltiples formas de amar en un festín de cuerpos y lenguajes que se abrazan. Un viaje sensorial por los laberintos de las pasiones. Actúan: Dannae Abdalla, Angie Ambrogi, Karina Ayerza, Claudio Benítez, Facundo Fernández, Julia Logiódice, Vicky Olgado, Franco Perozzi, José Pierini, Nicolás Terzaghi, Mónica Toquero y Natalia Zatta. Equipo de dirección: Hernán Peña y Cielo Pignatta

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BONDI Colectivo Teatral (@bondicolectivoteatral)

- “Las escenas secundarias”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos

Actúan Vanina Frustagli y Martín Dieguez, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. Una de amor, contada de a fragmentos. “Luego de repente los dos se van. Luego de repente vuelven. Inalterados. Digamos que ahora inalterados. Por ahora inalterados” (Samuel Beckett)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de las_escenas_secundarias (@las_escenas_secundarias)

- "Teoría del armado". 20.30hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Próximas funciones: domingo 24 de agosto

Adel es una mujer a la cual las vueltas de la vida la llevan por caminos impensados, a partes de una historia que parecieran no encajar, pero con esfuerzo, tal vez. Esta obra es un rompecabezas para armar, dando saltos de acá para allá. Trata sobre una mujer que hoy nos trae sus pedazos para, a través de los ojos del público, poder encontrarse a sí misma.

Actuación y Dramaturgia: Gabriela Palumbo. Dirección y Dramaturgia: Mailín Sylvester

- "Prenupcial en Primera Persona". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: sábado 30 de agosto

Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. La obra propone una mirada sensible y a la vez irónica sobre los vínculos, las decisiones que marcan nuestras vidas y las emociones que se desatan cuando lo aparentemente perfecto empieza a tambalear. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GALLETITAS DE AGUA (@galletitasdeaguaa)

>> Leer más: Una obra rosarina se llevó un Premio Estrella de Mar: "Son 24 años de militancia de teatro para las infancias"



- "OTA, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento

En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Una obra para bebés de 0 a 3 años, del grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos Vamos. Ganadora del Premio Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo de Teatro, Títeres y Cuentos "Vamos que nos Vamos" (@vamosquenosvamos.teatro)

- “Una visita inesperada”. 21.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: sábado 30 de agosto

Cuando la conciencia nos grita tanto pero igual no queremos hacernos cargo. Actúan: Gerardo Vergel, Nieves Paschetto, María Rosa Sansó, Esteban Marcos, Milton Bloise, Ludmina Almoualem y Julio Chianetta. Dirige: Carlos Caruso

Domingo 24 de agosto

- "Los hombres vuelven al monte". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: domingos 31 de agosto

El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. El calor asfixia, la sed quema, los fantasmas susurran entre el fuego y las tuscas. Un hombre espera a su padre. ¿Qué secuelas deja el abandono? ¿Y la guerra? ¿Dónde habitan los fantasmas que no se van?

La propuesta que presenta Teatro Estudio sobre la dramaturgia de Fabián Díaz propone en un relato donde se cruzan dos historias fundamentales: la de un ex combatiente que, transformado por la experiencia de la guerra, escapa al monte correntino para vivir como bandido rural; y la de su hijo, quien se interna en ese mismo territorio hostil para encontrarlo y para encontrarse a sí mismo. A través de un poderoso unipersonal, la obra explora las heridas aún abiertas del Sur, tejiendo un monólogo que reúne voces de padres, hijos, madres, hermanas y compañeros de armas. Entre el realismo descarnado y la poesía del dolor, la pieza indaga en la soledad, el abandono y la delgada línea que separa al hombre de la naturaleza.

Con dirección de Martín Gigena, el actor Franco Ramseyer encarna a múltiples personajes. Lo acompañan en escena la música en vivo de Gastón Arias y la iluminación de Sebastián Aronson, que abren el camino para viajar —con los sentidos— por todos los paisajes que atraviesa la historia: el monte, el pueblo, la casa, la guerra, la espera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franco Ramseyer (@francoramseyer)





- "Aquelarre en el humedal". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta. Hay 2x1 para estudiantes de teatro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: 31 de agosto

Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido?



Escrita y dirigida por Tania Scaglione. El elenco está conformado por Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, e Irupé Vitali. Proyecto seleccionado en el ciclo Descarriadas, las artes escénicas expandidas, del Centro Cultural Parque de España.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa suiza (@lacasasuizateatro)

- "Dentro". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto

Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro, hay una propuesta: actuar. Actúan Florencia Crende, Carmela Gil Pujol, Carolina Rossi, y Yanina Sawicz, con dirección y dramaturgia de Federico Cuello.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DENTRO (@dentro.obra)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]