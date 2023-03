Raquel Mancini se descompensó y terminó en terapia intensiva

La ex modelo, de 58 años, fue encontrada por un familiar tirada en el piso de su departamento, "balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos".

La ex modelo Raquel Mancini fue internada en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) después de que fuera encontrada descompensada en su domicilio.

Según indicaron en el programa televisivo "Intrusos", Mancini, de 58 años, estaba tirada en el piso de su departamento, "balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos".

Desde el Hospital Fernández, el cronista Pablo Layus indicó que la familia pidió que no se entreguen partes médicos sobre la salud de la ex modelo. “Desde el hospital trajeron algo de tranquilidad, me dijo que estaba bien, recuperándose y esas son buenas noticias”, añadió.