Quién es Catalina Gorostidi, la santafesina eliminada de Gran Hermano

Catalina GH Instagram.jpg

Presentación en Gran Hermano

“Yo no es que paso desapercibida, siempre llamo la atención”, expresó Catalina durante su clip de presentación. “Soy médica pediatra, pero creo que este es mi sueño”, indicó con respecto a la decisión que la llevó a entrar a la casa y sus ganas de convertirse en una figura mediática.

Embed Así ingresa CATALINA a la casa y se convierte en una jugadora de #GranHermano



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/jfgsiO9t2o — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

La santafesina continuó su introducción al programa y dijo: “Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”.

La participante nacida en 1992 tuvo una infancia “nómade” debido a la carrera futbolística de su padre, Adrián Gorostidi. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nuevo”, explicó.

Embed ¡Catalina es la nueva eliminada de #GranHermano!



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/A6eNAlOwD0 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 15, 2024

>> Leer más: La gala de eliminación de Gran Hermano este domingo

Su padre, ex futbolista

Adrián Gorostidi inició su carrera deportiva en Sportivo Italiano, luego pasó por Gimnasia de Jujuy, Universitario (Perú), Belgrano, Espoli (Ecuador), Cosenza (Italia), Tristán Suárez, Atlético Tucumán y Folgore Caratese (Italia), pero su huella más memorable en el fútbol la dejó en Colón, donde tuvo dos períodos (1997-2000 y 2001).

El ex delantero zurdo hizo historia en el Sabalero al anotar el primer gol del equipo santafesino en un torneo internacional, durante la Copa Conmebol de 1997 ante la U de Chile. Después de su retiro en 2007, empezó su camino como entrenador, donde su último paso fue por Juventud Antoniana de Salta, lugar que ocupó hasta octubre de 2023 cuando se despidió por malos resultados.