Primera C: Leones FC empata en Tapiales ante Lugano en un encuentro parejo El elenco de Alvear visita al Naranja con la premisa de sumar otra victoria y quedar bien posicionado en la Zona B de la Primera C Por Juan Iturrez 12 de septiembre 2026 · 16:26hs

Gentiilza: Prensa Leones FC Primera C. Leones FC empata sin goles ante Lugano, en Tapiales, en el marco de la fecha 28.

En un trámite muy parejo, Leones FC iguala ante Lugano en Tapiales sin goles, en el marco de la 28ª fecha en Primera C. Fue un primer tiempo muy parejo, se crearon varias situaciones sobre los arcos. Con este resultado, el elenco de Alvear se ubica en la tercera colocación con 44 unidades y está en Zona de Reducido.

En Tapiales se enfrentan dos equipos que vienen realizando buenas campañas. El Naranja se ubica segundo con 43 unidades en la Zona A y a tres puntos de Sacachispas, líder con 46.

Por su parte Leones FC con Alejandro Ojeda (DT interino), llegaba en alza a este encuentro con dos victorias al hilo y con la premisa de sacar un buen resultado para continuar en los puestos de vanguardia de la Zona B.

Formaciones Lugano: Nazareno Gatas; José Montiel, Matías Gelpi, Nicolás Campa, Tomás Cagliari; Juan Cruz Julián, Celso Báez, Rodrigo Soria, Pablo Herrera; Ángel Gómez y Gabriel Urruchúa. Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Denis Rodríguez y Adrián Collera; Cristian Bonesso y Gustavo Britos.