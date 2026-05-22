Pata Liberati: Al dolor yo me tiro de cabeza, para superarlo

Pata Liberati: "Al dolor yo me tiro de cabeza, para superarlo"

La Capital | Zoom | Pata Liberati

La psicóloga y artista rosarina visitó "Más Cerca" en La Capital + y habló con Florencia O'Keeffe sin filtros sobre el duelo, el amor de pareja y la libertad que encontró después de los 60

22 de mayo 2026 · 19:02hs

La reconcida psicóloga, influencer y artista Pata Liberati regresó a Rosario para presentar su espectáculo "Emocional" y participó del programa "Más Cerca". En diálogo con este medio, la invitada expresó su profundo afecto por la ciudad que la vio nacer, a la que considera su hogar a pesar de vivir en Buenos Aires hace más de 30 años. "Adoro venir a Rosario, siento que vuelvo a mi casa, me emociona muchísimo...todos los lugares me evocan algo", sostuvo. Además, destacó la identidad única de los rosarinos, un sentido de pertenencia que, según ella, "no se pierde aunque hayas vivido acá un mes".

Liberati compartió detalles de sus primeros "despegues" de Rosario, incluyendo un viaje a Disney a los 15 años con una amiga de la secundaria (cuando las experiencias de viajes en grupo no existían), su decisión de estudiar psicoanálisis, y su viaje a Kansas, por una beca. Rememoró la crianza "poco prejuiciosa" que le brindaron sus padres, quienes murieron en un tremendo accidente automovilístico, y que eran "muy abiertos, muy de escuchar, de tener en cuenta la opinión nuestra". Ilustró esa apertura con un recuerdo: "La persona que le hacía las manos a mi mamá era una mujer trans, en una época en donde no era común ni hablar del tema". De su padre, dijo haber heredado "la paz interior" y "el gusto por la lectura", mientras que de su madre recibió "toda la visión artística" y "el ser profunda, el querer hablar con todo el mundo y dar una mano".

El especial del 25 de Mayo que se transmitirá por Brindis TV forma parte de “El Teléfono del Freak”, el ciclo creado y conducido por Gonzalo Luján junto a Lautaro Osorio y Valentina Solé.

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El "antes y después" de los duelos y el amor

Un punto de inflexión en la vida de Pata Liberati fue la trágica muerte de sus padres, evento que calificó como su "primer antes y después". El accidente ocurrió en la ruta Buenos Aires- Rosario cuando Mery Granados, su hija, tenía apenas seis meses: "El puerperio agrandó mucho el impacto". Y describió señales premonitorias, como el cambio de fecha del viaje de sus padres para conocer a su nieta y la caja con documentos que su papá les dejó poco antes. Recordó además el momento exacto en que se enteró: "Yo levanto el teléfono y pregunto: ¿quién de los dos se murió? Y quien hablaba me dijo, ¿pero....cómo sabés? Y la verdad es que (nadie me lo había dicho) y yo sabía: se había muerto mi mamá, mi papá quedó en coma y murió después". A pesar del dolor, agradeció no haber quedado con "deudas" en esa relación tan relevante.

Respecto a su vida personal, Liberati contó cómo conoció en Rosario a Pablo Granados, padre de su hija Mery y expareja. Resaltó su visión en ese entonces, a los 21 años, al evaluar a Pablo no por su apariencia sino por cómo trataba a su hijo Migue, fruto de una relación anterior. "Si vos te sentás a tomar algo con un hombre que tiene hijos y habla pestes de la ex mujer, o no se hace responsable del hijo: huí de ahí, maravilla", dijo.

En el ámbito artístico, Liberati, quien escribe desde los siete años, fue la creadora del famoso dinosaurio Bernardo de Showmatch, personaje que la conectó con su faceta creativa.

La liberación después de los 60 y la búsqueda del amor

En esta etapa de su vida, después de los 60, Pata Liberati se siente liberada. "Más que el ridículo, ¿qué voy a hacer?", se preguntó sobre los miedos a enfrentar. Su espectáculo "Emocional" busca movilizar a la audiencia para que "piense en algo propio", siguiendo su enfoque terapéutico. En cuanto al amor de pareja comentó que "todavía se vive como una falta si no está", pero afirmó que las mujeres están avanzando hacia una posición de mayor independencia. Ella misma está abierta a una nueva relación, buscando a "un hombre emocionalmente libre y liviano", alguien que haya trabajado sus propias tristezas y dolores sin arrastrar "un container" de problemas del pasado.

Pata Liberati Más Cerca Pablo Granados Industria del espectáculo Rosario ShowMatch

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