Pampita rompió el silencio: ¿qué dijo sobre su supuesto romance?

Quién es Martín Pepa, el supuesto novio de Pampita

Martín Pepa, divorciado y con dos hijos, es un apasionado del polo, se formó en el Chapaleufú Polo Club.

Pepa contó a la revista Polo Mode en el año 2012: “Mi pasión siempre fue por los caballos. Desde muy chico andaba con mis petisos para todos lados y gracias al apoyo de mis padres, empecé a jugar en Chapaleufú Polo Club”.

Desde hace 20 años, el polista vive en Estados Unidos. “Es la mano derecha de un magnate australiano llamado James Packer, es un tipo de alto nivel, fue novio de Mariah Carey”, reveló el periodista Guido Zaffora.

pepa y pampita (1).jpg

Quien sería novio de Pampita nació en Intendente Alvear, La Pampa. Según Záffora, ya se conocía con Pampita porque ambos asistieron al colegio Saint George.

La panelista Yanina Latorre confirmó esta versión: “Además de conocerlo a él de cuando eran chicos, porque fueron juntos de viaje de egresados, siempre hubo un ‘alguito’ que nunca se dio. (…) Él va y viene todo el tiempo, y siempre les quedó eso de que cada vez que se reencontraban o ella estaba de novia o él estaba de novio, y nunca nada”.

Yanina agregó que Pampita y la madre de Martín caminan juntas a Luján todos los años. La madre de Pepa habría sido cupido de la relación. Según revela Latorre, “él le envía flores a diario, y ella está encantada”, incluso confirma que “ya planean una vida juntos".

La palabra de Pampita

En medio de la ola de rumores y suposiciones, un móvil de Intrusos (América) fue a buscar a la modelo, que se encontraba en un evento de moda, para consultarle acerca de este supuesto romance.

El notero comenzó por preguntarle por su ex pareja Roberto García Moritán, luego de que trascendiera que el ex ministro de Desarrollo Económico está internado en un centro de rehabilitación. “No voy a decir nada, ya saben. Y me voy a mantener así. En próximas preguntas, siempre voy a responder lo mismo”, respondió Ardohain.

Tras la negativa sobre el tema Moritán, el movilero de América preguntó entonces por su supuesto romance. “Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, un polista”, planteó. Pampita respondió: “Fui con mucha gente”.

Sin dar muchos detalles, Pampita aclaró que solo mantiene una relación de amistad: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

Embed Pampita sobre los rumores de romance con un polista: "Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/X921qhEVuy — América TV (@AmericaTV) October 23, 2024

