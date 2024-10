¿"Margarita" tendrá o no segunda temporada? Qué dijo Cris Morena

Embed

Este spin off está protagonizado por Mora Bianchi como Margarita y cuenta con la participación de Isabel Macedo (Delfina), Ramiro Spangenberg (Merlín Pietro), Lola Abraldes (Daisy), Rafael Ferro (Severino Montfleur), Julia Calvo (Ada), María del Cerro (Yamila Puentes) y Graciela Stéfani (María Laura).

La serie fue hecha para la plataforma “Max” pero, como todas sus anteriores novelas, no abandonó la esencia de la televisión y se pudo ver también por Telefé. A pocos días de estrenarse, la serie se posicionó como la ficción argentina más vista en América Latina y se convirtió en el lanzamiento más cautivante de suscriptores para la plataforma en Argentina.

Qué ocurrirá con la segunda temporada de "Margarita"

Pese al entusiasmo que han mostrado los fans de “Margarita” y el final abierto de la primera temporada, la continuación de la historia parece estar en peligro. En las redes, comenzó a circular información que apuntaba que la plataforma Max no estaría dispuesta a producir la segunda temporada. El motivo de esta decisión giraría en torno a los altos costos de producción.

No obstante, la histórica productora confesó estar escribiendo la segunda parte en un diálogo con Enrique Avogadro. "A mí, Max no me dio el ok ni nada, pero bueno, si no será Max, será otro”, sentenció.

Algunos rumores giran en torno a conversaciones entre Cris Morena y Disney. Todo apunta a que se intentará que la serie continúe, aunque deba cambiarse su plataforma y aún no existan contratos firmados.

Show en vivo y visita a Susana

Antes de pensar en la continuación de la historia, la serie tiene agendada una fecha especial. Tras el final de la primera temporada, “Margarita” se presentará en un show en vivo en uno de los programas con más espectadores del país.

También por Telefé, la serie hará su aparición en el legendario programa de Susana Giménez este domingo 27 de octubre a las 22.

Allí se desplegará un musical protagonizado por los actores y la noche contará con la figura de Cris Morena para entablar una conversación en vivo con la anfitriona. La transmisión también estará disponible por streaming en el canal oficial de YouTube de la emisora y a cargo de Nacho Elizalde, Sofía Gonet y Pablo Agustín.