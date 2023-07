Pablo El Enterrador, una leyenda rosarina

Lo cierto es que su nombre encierra prestigio, leyenda, mitos, respeto y es referencia del rock sinfónico argentino. Tan solo nombrar a Pablo El Enterrador ya da sentido de credibilidad a la música que proponen y eso no es un mito, sino un galardón a la trayectoria y reputación de los músicos que pasaron por sus formaciones: Jorge Antún, Koki Antón, Juan Carlos Savia, Rubén Goldín, Lalo de los Santos, Moi Edery, José María Blanc y Marcelo Sali como estandartes.

En cuanto a los comienzos de la banda, Goldín -que estará como invitado en la formación actual- relata que Koki Antón tocaba la guitarra en la placita, era un personaje y un día “apareció con un poncho tocando una flauta dulce y nos hicimos amigos. Me invitó a la casa, en Pasco entre Lavalle y Avellaneda, estaba la vieja de él, el padre y empezamos a tomar mates. Me hice re amigo y ahí armamos el grupo. Era un personaje que dibujaba, él hizo el logo de Pablo El Enterrador”.

Rubénsolo.jpeg Rubén Goldín contó la verdad sobre el nombre del grupo.

“Ahí yo llevé al Turco Antún que lo conocía del barrio. En ese momento él tocaba la batería, lo invité a la casa de Koki, que tenía otro amigo que se llamaba Carlos Savia. Entonces nosotros cuatro empezamos a armar las primeras canciones de Pablo El Enterrador en un formato raro porque era flauta dulce y flauta contralto que hacían armonías medio barrocas, renacimiento, una cosa medio inglesa, medio Jethro Tull. Pero por otro lado yo era el más rockero, a mí me gustaban mucho en esa época grupos como Almendra, Manal, Los Gatos, Vox Dei, escuchábamos Piazzolla, folclore y de toda esa mezcla salió la primera época de Pablo”, detalla Goldín.

Esa primera época de la banda, hoy es un universo de ensueños e ilusiones que forman parte del imaginario que dio cuerpo a la leyenda. Sin embargo, Goldín confiesa que tocaron poco, no hay grabaciones y no se vestían como medievales: “Hicimos tres o cuatro shows, no más. El primero fue en 1973 en la escuela de Santa Unión, en la calle Salta y Callao. Creo que ese día había tocado Vox Dei en el cine Real, y ahí cerquita hicimos el primer show de Amader, que metimos 600 personas en el auditorio de la Santa Unión. Después tocamos en el Politécnico y también en otros lugares. En uno tuve la idea de no poner luces y que haya un candelabro arriba del piano de cola y tocamos con la sola iluminación del candelabro. Para alimentar el mito, ¿viste?”, dice, y también aclara que más allá de que Antón usaba ropa de puntillas y él llegó a tocar con una bata de baño, no se lookeaban como medievales. “Lamento derribar mitos”, dice entre risas.

Esa aclaración mucho tiene que ver con el nombre de la banda. Existe una declaración de Antún en el libro Generación Subterránea con investigación del coleccionista Sergio Rébori, donde dice que tocaban en el Cementerio de Disidentes, el cuidador los dejaba pasar y se acomodaban para tocar en las tumbas de cemento, pero no especifica que el nombre de la banda salga de ahí, como se dijo, se dice y se conoce. Al respecto, Goldín revela: “En la secundaria tenía un compañero que se llamaba Pablo y era un pibe medio oscuro, tímido, calladito y hubo un amigo que le decía -pone voz tenebrosa-Pablo, el enterrador, no sé por qué mierda se le ocurrió eso. Y quedó ahí, quedó en una anécdota, todo el mundo se olvidó. Y cuando surgió la idea del nombre, tiramos varios, que para mí eran palabras débiles. Me acuerdo que uno era Merlín, el mago. No me gustaba la letra i, no me gusta. Y otro dijo Mirlo, peor. Yo digo, “Pablo El Enterrador”, y les encantó, me miraron los tres diciendo ¡guau! Y ni siquiera expliqué por qué tiré el nombre, les gustó y ahí quedó. Después Koki hizo el logo ese que son como dos monos o monstruos mirándose enfrentados”.

fotohistoriaaaaa.jpg Rubén Goldín, José María Blanc y el Turco Antún, en un show porteño en La Casona del Conde de Palermo.

¿Y los ensayos en el cementerio fueron reales?

Goldín: Los primeros ensayos fueron en la casa de los padres de Koki, en Pasco entre Lavalle y Avellaneda. Y ahí está el Cementerio de Disidentes por Avellaneda. Fuimos un par de veces a mirar las esculturas, donde íbamos a fumar un pucho y después la gente empezó a decir que nosotros ensayábamos en el cementerio y empezó a correr una bola. ¿Te parece que te van a dejar ensayar en un cementerio? Pero bueno, es parte de la locura que nosotros ensayábamos ahí. Y después yo ya me había ido al grupo, y ellos ensayaban atrás de la verdulería del padre del Turco Antún en la esquina de Paraná y Mendoza. Y ahí tenía un saloncito atrás donde empezó a armarse la siguiente etapa de Pablo El Enterrador.

Esa continuidad de Pablo El Enterrador -que hasta se pudo llamar Las Barbas del Choclo, en alusión a que ensayaban detrás de una verdulería- se gesta cuando aparece en el circuito Génesis, y el folclore medieval en formato acústico comienza a querer ser reemplazado por teclados y algo más eléctrico para darle consistencia al rock sinfónico, característica que refleja la historia grabada de Pablo hasta hoy.

“Los chicos querían comprar equipos, ya apareció Genesis y aparecieron los teclados, el Overhead, el Moog. Yo no tenía guita para comprarme una buena viola y un buen equipo, ellos se estaban equipando, comprando teclados, y me fui. Después sí entró Lalo, que les pedía que yo siga para que siga cantando, pero siguieron así hasta que entró José María Blanc, que canta muy bien y somos amigos.

Blanc entra en la banda en 1980, formación que se completaría en el año 1981 con la incorporación de Marcelo Sali, y que junto a Omar López y Jorge Antún, conforman la formación que registra el primer disco. “Se trabajó fuertemente, con ensayo de todos los días, por lo menos 12 horas” recuerda Blanc.

“Yo y Antún tocábamos por la mañana hasta las 5 de la tarde, que llegaban Sali y López para ensayar todos hasta las 10 de la noche. De esa forma llegamos a lo que fue el gran álbum de la banda, Pablo El Enterrador, editado en 1983 por el sello RCA Víctor, vinilos y cassette”, afirma.

¿Qué significó la publicación del disco, una década después de la primera formación de Pablo?

Blanc: La salida de este disco alimentó el mito que se tenía sobre la banda que aún sigue vigente en el ambiente del rock progresivo hasta hoy. Con constancia, resistir y continuar con estilo de la banda, el rock sinfónico y por sobre todas las cosas que son temas propios, composiciones, que es difícil de difusión, pero bueno, perseverando se pueden conseguir muchas cosas y decir orgullosos que esta es nuestra música, esto es lo que hacemos y esta es nuestra bandera.

Sali: El disco se grabó en el 82 y se editó al año siguiente, en mayo fue grabado. Hubo un primer intento de grabarlo y por cuestiones de agenda tuvimos que volver a ir días después porque contrataron el estudio completo, y tuvimos que dejar esas semanas en suspenso para poder hacerlo un par de semanas siguientes. Pero se grabó muy rápidamente, en dos días grabé el disco y los otros chicos se quedaron más o menos diez días.

¿Cómo arman un show para contar 50 años de historia?

Blanc: Muchos años de trabajo, investigación sobre un estilo poco común y con escasa difusión, como siempre digo, llegar a celebrar nuestros 50 años tiene un gran valor y creo también un gran aporte cultural para la ciudad. Será sin dudas este acontecimiento un gran momento histórico. El show está armado en cuatro partes. Arrancamos con parte de nuestra trilogía de la banda Pablo I, Pablo II y Trifonic, y la segunda parte es donde haremos una síntesis de la música que desde el 73 donde arrancó la banda, digamos del inicio hasta hoy año 2023. Esta parte comienza con Rubén Goldín, con un tema que estrenó en el primer concierto y que fue el primer tema que hizo Pablo El Enterrador en vivo en 1973 y que se llama “La danza de las tumbas”. Con la segunda formación estará como invitado Moisés Hederi, bajista en los años 78, 79, 80, contando con la participación de este gran músico y que haremos temas clásicos barrocos fusionados con rock. Se llaman “Las musas de Apolo” y “Cerca de la eternidad”, ambas composiciones son de Jorge Antún y Lalo de los Santos. Luego continuaremos con la tercera parte, donde iniciaremos con un tema nuevo, que se llama “Refugio”, de Marcelo Sali y mío, y la terminamos con otra parte de nuestra discografía. Y para finalizar el concierto, algunas sorpresas más con varios invitados.

¿Cuánto de cierto hay en que Pablo El Enterrador es un fenómeno en Japón?

Sali: Las cosas se dieron en Japón por accidente. Un fotógrafo rosarino, Pablo Grasso, fue a visitar a un amigo suyo en Brasil y le comenta que había visto un disco que le había parecido diferente cuando hizo su último viaje a Japón, en un lugar donde había rarezas musicales. Se lo muestra y imagínate la sorpresa de este fotógrafo cuando ve que éramos nosotros. Entonces le comenta quienes éramos y nos editó en Brasil. A partir de ahí, el disco fue a parar por todas partes del mundo. Desde una conversación accidental, algún comentario y una reunión fortuita, salió esto de que el disco estaba en Japón. Porque nosotros nunca tomamos una forma clásica de manejar una banda. No sé en otros lugares cómo se manejarán, la parte de derechos de autor y todo eso, pero siempre estuvimos a un costado de todo eso. Desgraciadamente o afortunadamente, no sé, pero esa es la verdad de lo que pasó.

Blanc: la banda no recibió nunca ninguna bonificación. Recién después de 15 años nos enteramos de esa transacción que habían hecho. Para nosotros habían vendido 50 discos y no generaba ninguna clase de ganancia para nosotros. Pero bueno, después nos fuimos enterando de esas clases de negocios que se hacen. Nuestro material, sobre todo el primero, fue vendido por todo el mundo. Argentina, USA, Italia, Francia, Inglaterra, Brasil con un empresario que tuvimos, Japón, China y actualmente nuestra empresa discográfica es Viajero Inmóvil, que está difundiendo también por parte de Latinoamérica y en Japón y en varios lados más. Se llama Viajero Inmóvil Records, que es de nuestro representante Felipe Surcán, en Buenos Aires.

Sali: En Japón hay una banda que hace un cover de Pablo, son de la Universidad de Tokio. Es una banda japonesa que hace “Elefantes de papel”, cantada en castellano. Y bueno, mandaron un saludo para los 50 años, así que estamos conectados en ese sentido. Hay cosas que pasan así, como cuando fuimos a tocar a Río en su momento, era un lugar parecido a la Rural de acá de Rosario y donde la gente nos pedía “Elefante de papel”, y era el único tema que no habíamos preparado.

¿Por qué creen que se generó tanto mito alrededor de la banda?

Sali: Creo que en alguna medida por el hecho de que es un estilo donde no muchos tocaban en su momento. Al inicio de todo esto, contaba particularmente con la posibilidad de tener instrumentos que para la época, para el lugar y para lo que significó todo el rock sinfónico eran difíciles de conseguir. Y era como un lugar donde eran afortunados los que tenían ese tipo de elementos para hacer música con lo que eso implicaba y en un estilo donde no muchos encararon. Estamos hablando de previo a lo que fue la explosión del rock sinfónico en el 80, en el 70 y pico. Así que yo creo que eso en alguna medida quedó instalado que en Rosario hay una banda bastante misteriosa y que solamente aparecía muy eventualmente a tocar, y eso generó como una atención particular para la movida, para lo que era en ese momento. Se siguió sosteniendo y cambió su formación y luego el primer disco se transformó en un disco de culto. Así se fue dando el hecho de que mantuvo siempre un sello propio en la forma de encarar los estilos, ya sea netamente sinfónico o con alguna reminiscencia folclórica como en el segundo disco. Creo que de alguna manera la gente siempre se identificó con eso, de mantener la esencia sinfónica, más allá de que los instrumentos fueron cambiando, también tiene que ver por ahí la gente que se identificó con sus letras, su contenido, y que es una suma de cosas creo, pero básicamente por el hecho de mantener esa mística de aparecer muy de vez en cuando, de no formar parte del circuito comercial que todos ya conocemos. Lo que fue Pablo para Rosario, digamos, después se proyectó un poco para afuera, en su momento creo que hubo ese fenómeno, sin ser algo totalmente masivo, la gente que se identificó con la banda, la siguió y aportó en ese sentido.

Blanc: Creo que el mito lo generaron los integrantes iniciales de la banda, por el hecho de que ensayaban en el cementerio, y por su nombre Pablo El Enterrador. En 1973 es la etapa inicial donde se forma el estilo de la banda tratando de fusionar la música clásica con el rock influenciado por Jethro Tull. Por los años 1979/1980 la banda contaba con un estilo propio que sería el rock sinfónico que hicimos actualmente.

Goldín: Ahora en El Círculo vamos a tocar un tema con el que abríamos en los comienzos, que se llama “La danza de las tumbas”, que sí es un tema, y lo armé de nuevo para que lo toque toda la banda y vamos a tocar en algún momento del show, pero para recordar lo que tocábamos 50 años atrás. Cuando escucho eso y pienso cuando armamos esa banda y tocamos, nunca me imaginé lo que podría llegar a pasar dentro de 50 años. Hoy poder verlo para atrás es una alegría, por eso, bueno, acá estamos y me encanta.