En Amazon Prime habrá una nueva oferta para todos los gustos. Desde un reality show basado en las aventuras de James Bond hasta un film que retrata al aborto en épocas de clandestinidad. En tanto que Apple TV habrá, entre otras cosas, un drama de época y una serie de monstruos. Y Disney+ tiene sugerencias para público adulto y también el infantil.

A continuación, una selección de los títulos más destacados y esperados por la audiencia en cada plataforma.

Estrenos de noviembre en Netflix

“La luz que no puedes ver" - miniserie - 2 de noviembre”

Con la actuación de Mark Ruffalo, esta miniserie situada en la Segunda Guerra Mundial cuenta la historia de una adolescente francesa ciega y un soldado alemán cuyos caminos se encuentran.

“Robbie Williams” - documental - 8 de noviembre

“Robbie Williams” es un documental de cuatro partes que busca revivir la carrera del famoso artista, repasando casi 3 décadas de material inédito. El mismo contará con la participación del mismísimo Robbie, quien reflexiona sobre su vida como estrella.

“Asesino” - película - 10 de noviembre

La película repasa la historia de un asesino que luego de un accidente, buscará enfrentar a sus jefes y a sí mismo en busca de venganza. El largometraje contará con la actuación de Tilda Swinton y Michael FassBender.

“The Crown” - serie - 16 de noviembre

El 16 de noviembre llegará a la plataforma de streaming Netflix la primera parte de la sexta temporada de The Crow, serie que cuenta la historia de la corona británica. La misma pone foco en lo sucedido luego de la muerte de Diana de Gales, coloquialmente conocida como Lady Di, madre de los príncipes Harry y William,, abordando tanto la reacción de la familia real, como la fuerte opinión de la prensa, a la que al realeza se tuvo que enfrentar. La producción audiovisual que fue nombrada como el “capítulo final” de la saga, estrenará su segunda parte el 14 de diciembre.

“El juego del calamar: el desafío”- reality show - 22 de noviembre

Luego del gran éxito que alcanzó la producción audiovisual surcoreana “El juego del Calamar”, el cual narra la historia de cientos de personas que aceptan participar en una extraña y peligrosa competencia a cambio de dinero, Netflix estrenará un reality show que busca replicar la famosa serie.

Estrenos de noviembre en HBO Max

“David Holmes: el niño que sobrevivió” - documental - 16 de noviembre

Un documental producido por Daniel Radflice, artista que encarnó a Harry Potter en la famosa saga, busca rendirle homenaje a David Holmes, su doble de riesgo durante las grabaciones de las películas, quien quedó parapléjico en un trágico accidente, mientras se rodaba la la penúltima parte de los largometrajes de fantasía.

“Julia” - serie - 16 de noviembre

La serie basada en la vida de la famosa chef Julia Child y su serie de televisión, “The French Chef”, que fue pionera en el popular género de programas de cocina, estrenará su segunda temporada el 16 de noviembre. En esta secuela, se buscará explorar las complejidades de la fama que debió afrontar Julia y su compromiso social con diversas causas.

“Bookie” - serie - 30 de noviembre

De la mano de Chuck Lorre, el creador del exitoso sitcom “The Big Bang Theory”, llega a HBO una nueva producción del famoso creativo: “Bookie”. Esta serie narra la historia de un veterano corredor de apuestas que trata de encontrar su propio camino después de conocer que las apuestas deportivas están a punto de ilegalizarse. “Bookie” contará con la actuación de Charlie Sheen, protagonista de “Two and a Half Men”, y Sebastían Maniscalco, reconocido comediante estadounidense que participó en destacadas películas como “The Greenbook” y “The Irishman”.

Bookie.webp Cuck Lorre, el creadorde "Bookie", junto Charlie Sheen, uno de los protagonistas de la serie.

Estrenos de noviembre en Amazon Prime

“Romancero” - serie - 3 de noviembre

Este 3 de noviembre llegará a Amazon Prime una nueva serie que recorrerá la historia de dos jóvenes que escapan de las autoridades, perseguidos por peligros y criaturas sobrenaturales.

“007, camino al millón” - reality show - 10 de noviembre

Se estrenará en Amazon Prime un reality show basado en las aventuras de James Bond, conducido por el famoso actor de Succession, Brian Cox. Los participantes deberán superar diversos retos basados en el recorrido del agente 007, compitiendo por hasta un millón de libras como premio final.

“Todas somos Jane” - película - 14 de noviembre

Este largometraje ambientado en Estados Unidos a finales de la década de 1960, buscará retratar cómo era el aborto en tiempos de clandestinida. La película sigue la historia de Joy, interpretada por Elizabeth Banks, quien al quedar embarazada sin desearlo, y con un riesgo mortal para su salud, debe encontrar la manera de acceder a una interrupción de su embarazo, en una época en el que no sólo estaba prohibido por ley, sino que este procedimiento también representaba un gran tabú para la sociedad.

“No tengas miedo” - película - 23 de noviembre

Este thriller que puede causarle un buen susto a la audiencia llegará a Amazon Prime a finales de noviembre. “No tengas miedo” narra la historia de Peter, un pequeño niño de 8 años que comienza a escuchar golpes provenientes del interior de la pared de su habitación. Al contárselo a sus padres, ellos no validan lo dicho por el niño, lo que hace que Peter comience a sospechar que su familia le está ocultando algo.

Estrenos de noviembre en Apple TV

"Las bucaneras" - serie - 8 de noviembre

"Las bucaneras" está basada en la novela nunca terminada del mismo nombre, de la autora ganadora del Premio Pulitzer, Edith Wharton (La edad de la inocencia). Esta serie creada por Katherine Jakeways para Apple TV+ es un drama de época de ocho episodios que ofrece primero una tanda de tres y luego irá sumando uno cada semana, para terminar su primera temporada el miércoles 13 de diciembre.

Cuenta la historia de un grupo de jovencitas estadounidenses que viajan hasta el Londres de la década de 1870, para ser parte de la temporada social en la capital inglesa. Las que pertenecen a las familias más acaudaladas de EE.UU., representantes de las nuevas fortunas, y se enfrentarán con su amor por la diversión a la rigidez de la tradición aristocrática.

Las Bucaneras (The Buccaneers) - Nueva serie Apple TV+ (Subtitulado)

"Monach, legado de monstruos" - serie - 17 de noviembre

El Monsterverse de Legendary Entertainment, que reúne a monstruos de los mitos y leyendas como Godzilla y Kong, continúa su expansión con la serie concebida por Chris Black.

En diez capítulos, muestra una historia que se desarrolla después de la batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasó San Francisco, y la impactante revelación de que los monstruos son reales. En este marco, dos hermanos siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta Monarch, hallando pistas que los guían a las gigantescas criaturas.

Monarch: legado de monstruos – Tráiler oficial | Apple TV+

Estrenos de noviembre en Star+

"Quiz lady" - película - 3 de noviembre

La talentosa Sandra Oh protagoniza un film que promete generar legiones de fanáticos. A las hermanas Jenny y Anne las une un viaje inesperado para reunir dinero por culpa de las deudas de juego que dejó de su madre.

Quiz Lady | Official Trailer | Hulu

"Dulce misterio" - película - 8 de noviembre

Este drama familiar está basado en el libro "Black cake", best seller del New York Times, escrito por Charmaine Wilkerson.

Cuenta una historia ocurrida a fines de la década de 1960, cundo una mujer a punto de casarse desaparece en el mar frente a la costa de Jamaica, y se teme que haya muerto ahogada o esté escapando por el asesinato de su esposo. Pero todo parte de la actualidad, cuando en California, una viuda muere de cáncer y deja a sus sus dos hijos una memoria USB que contiene historias inéditas de su viaje desde el Caribe hacia Estados Unidos.

Black Cake | Official Trailer | Hulu

"El encargado" - serie

Llega la segunda temporada de la serie argentina protagonizada por Guillermo Francella. Creada por la dupla de realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat ("Nada"), esta ficción sigue la historia de Eliseo, el conserje de un edificio de Buenos Aires. El protagonista se aprovecha del poder que le da el conocer cómo funciona todo y a los vecinos del lugar, y tiene como enemigo a Zambrano (Gabriel Goity).

Esta comedia negra propone siete episodios de media hora de duración cada uno.

El Encargado | Segunda temporada | Noviembre 2023 | Star+

Estrenos de noviembre en Disney+

"Detrás de las atracciones" - serie - 1 de noviembre

Un detrás de escena de los parques de entretenimiento de Disney y sus atracciones más icónicas. Esta serie regresa con una nueva temporada de seis capítulos.

En la primera temporada se habían develado los secretos sobre Jungle Cruise, Haunted Mansion y Tower of Terror, entre otros. Ahora, nuevamente bajo la dirección de Brian Volk-Weiss, esta producción se enfoca en Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure y el parque temático Epcot.

Detrás de las atracciones | Tráiler Oficial subtitulado | Disney+

"Asesinato en el fin del mundo" - serie - 14 de noviembre

Una serie de misterio protagonizada por una detective aficionada de la generación Z y hacker. Darby Hart (Emma Corrin) y otros ocho invitados son convocados por un multimillonario solitario (Clive Owen) para participar de un retiro en un lugar remoto y deslumbrante.

Cuando uno de los otros invitados aparece muerto, Darby debe poner en práctica todas sus habilidades combinadas para demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida.

A MURDER AT THE END OF THE WORLD Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] HULU

"Brawn GP: Una escudería imposible" – documental - 15 de noviembre

El actor Keanu Reeves narra una de las mayores historias de la Fórmula 1. "Brawn GP: Una escudería imposible" es una serie de cuatro capítulos.

El punto de vista el de Ross Brawn y venerados iconos del automovilismo como Jenson Button y Rubens Barrichello, que cuentan desde la formación de Brawn hasta los detalles del campeonato automovilístico más caro y tecnológicamente más avanzado del mundo.