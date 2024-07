Netflix: una película sobre un perro que reencarna viene escalando en el ranking

El espíritu del perro renace en un cachorro golden Retriever nacido en 1961, que se escapa de su jaula en una granja de perros y es encontrado por dos recolectores de basura que planean venderlo. Pero el perro es rescatado por una mujer y su hijo. Y este hijo es Ethan Montgomery, de ocho años, quien se lo lleva a su casa, lo apoda Bailey y establece un vínculo de por vida. Sí, el mismo Ethan abuelo de CJ de la segunda película.

