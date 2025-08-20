Empezaron las detenciones por la causa fentanilo y buscan a Ariel García Furfaro

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", publicó la ministra Bullrich en redes sociales

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes en relación con el fentanilo contaminado.

Kreplak decidió diez procedimientos, que derivaron en las primeras detenciones de la causa.

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una publicación en la red social X (ex-Twitter) donde anunció las primeras detenciones de la causa.

Y añadió sobre García Furfaro: "El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido".

Algunas versiones que no habían sido confirmadas daban cuenta de una detención en Rosario, la de Víctor Boccaccio, uno de los directores técnicos de LAB Ramallo.

Los procedimientos, encabezados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería, intentaban dar además con el paradero de otros involucrados en la causa. Ya habían sido detenidos los hermanos del empresario, Diego y Damián García Furfaro, y también buscaban a la madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma.

Hay órdenes de detención además para otros integrantes de la cúpula de los laboratorios, como Javier Tchukran (director general de HLB y Laboratorios Ramallo), Carolina Ansaldi (de Laboratorios Ramallo), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB) y Rodolfo Labrusciano (director suplente de Laboratorios Ramallo).

Además de los hermanos de Furfaro también fue apresado Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.