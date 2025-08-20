Newell's tendrá este jueves su tradicional ritual del banderazo en el Coloso del Parque

Los hinchas de Newell's podrán ingresar al estadio Marcelo Bielsa, a partir de las 18, cuando se abrirán las puertas del estadio rojinegro

Será un jueves muy movido en la vida leprosa, ya que, en primer término, Carlos González será el representante del plantel de Newell's en la tradicional conferencia de prensa que realiza la Liga Profesional de Fútbol en la previa de los partidos clásicos de la fecha . Ese evento, para los periodistas invitados, se realizará en el hotel Solans Presidente (Corrientes 919, Rosario), desde las 15.

Ya en horas de la tarde, el pueblo rojinegro vivirá su tradicional ritual previo al partido más importante de la ciudad, el banderazo. Tantos socios como no socios de Newell’s tendrán la posibilidad de ingresar al estadio Marcelo Bielsa , a partir de las 18 horas, cuando se abrirán las puertas, en primer lugar de la platea Maximiliano Rodríguez y la popular Diego Armando Maradona.

De acuerdo a lo comunicado por la autoridades provinciales, el operativo policial comenzará a las 17, contará con alrededor de 150 efectivos y tendrá una extensión aproximada de cuatro horas.

El Coloso, de a poco

Las puertas habilitadas desde el comienzo de la tarde serán la uno y la tres, y a medida que se vayan completando esos sectores se abrirá la nueva popular Lionel Messi.

Cabe recordar que el público leproso presenciará parte del entrenamiento del plantel de primera división y no todo como estaba previsto en el comienzo de la semana.

La directiva rojinegra aguarda una gran cantidad de público, primero porque siempre el hincha de Newell’s brinda conmovedoras y multitudinarias muestras de afecto y apoyo a su primer equipo, y en esta ocasión se suma que el conjunto leproso se encuentra atravesando un buen momento dentro de este segundo semestre competitivo.

>>Leer más: Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Newell's con el ánimo en alza

El triunfo claro sobre Atlético Tucumán en Salta, que le otorgó el boleto a cuartos de final en la Copa Argentina aumentó el caudal de confianza sobre este equipo, que había iniciado esta etapa con algunas dudas, pero que rápidamente las despejó y en los últimos partidos logró evidenciar gestos importantes de reacción y convencimiento, que generaron grandes expectativas en relación a lo que puede ser la suerte rojinegra en el clásico, y en lo bueno que puede llegar a venir después de un resultado positivo y una actuación convincente en la visita a Arroyito.

Después, el productivo empate obtenido con conjunto alternativo este último fin de semana ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, le permitió recolectar puntos y anotar un gol por primera vez en su historia en ese estadio, en condición de visitante.

Ese punto ante el Halcón acentuó el buen ánimo reinante en el búnker leproso y hoy siente que llega motivado, en fase de crecimiento, y con ganas de seguir revirtiendo rachas de la mano del Ogro Fabbiani. El clásico es una gran motivación para crecer.