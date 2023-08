Netflix presenta una comedia romántica interactiva donde el espectador elige el argumento

"Choose Love" cuenta la historia de Cami , una ingeniera de sonido que parece tenerlo todo: un trabajo de ensueño, un novio estable y un futuro brillante. Pero las cosas no le salen según como planeó . Mientras se replantea un guro en su vida, el destino de Cami queda en manos del espectador. Desde cambiar de trabajo hasta elegir qué vínculo sostener. Básicamente, con qué candidato se queda (o no) la protagonista.

El elenco de esta original propuesta está integrado por Laura Marano (The Royal Treatment), Scott Michael Foster (You), Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), Jordi Webber (Power Rangers Ninja Steel) y Megan Smart (Class of ’07). Stuart McDonald (A Perfect Pairing, Crazy Ex-Girlfriend) dirigió la película interactiva con un guion de Josann McGibbon (Runaway Bride, Descendants).