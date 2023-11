"Napoleón", la nueva película de Ridley Scott, llega a los cines de Rosario

Scott ha hecho muchas películas de época (“Los duelistas”, “1492: la conquista del paraíso”, “Gladiador”, “Robin Hood”), y en ese sentido comentó al diario El País de España: “El peligro al hacerlas es que no te des cuenta de que no pueden ser una lección de historia. Son películas. Los personajes deben dialogar normalmente. En «Napoleón» nos fue muy bien. Usé cuatro cámaras para rodar los diálogos y los actores se sintieron con mucha capacidad de improvisar y con mucha libertad. Les avisé que estuvieran listos para cualquier cosa”, afirmó.

Uno de los aspectos más celebrados de la película son sus épicas y sangrientas batallas. Seleccionar las que aparecerían en el film no fue una tarea sencilla. “Fue difícil. Napoleón luchó en 66 batallas”, indicó el director, “y tan solo perdió unas pocas”. De este reducido grupo, el cineasta tuvo claro cuáles quería incluir. “La más grande, que perdió desastrosamente, fue la batalla al ir a Moscú. No debió hacer eso. Así que esa yo tenía que grabarla porque fue un completo error de juicio”, reconoció. Un instante que, en la película, supone un punto de inflexión para el protagonista. “Luego, también tenía que hacer Waterloo”, añadió.

La guerra no es lo único que Scott ha querido retratar en su visión de Napoleón. Por eso en el film tiene una importancia vital la mujer del protagonista, Josefina de Beauharnais. Y es que el director no quería hacer de su Bonaparte un hombre invencible e impenetrable. “¿Cómo lo hago? No puedo hacer solamente batallas porque si ves demasiadas te aburrís. No puedo hacer escenas de dormitorio porque también se vuelve aburrido. ¿Así que cuál era la clave de la historia?”, se planteó al abordar el proyecto. “La clave fue que era un hombre extremadamente poderoso en todos los sentidos, incluso era Emperador. Pero tenía su talón de Aquiles. Tenía ese punto débil por esta mujer. ¿Por qué? De nuevo, no puede ser sólo sexo, es demasiado simplista. Tenía que haber algo más en su naturaleza, en su personalidad”, comentó el cineasta. Es ahí donde puso su foco. En cómo el hombre más poderoso del mundo sucumbía ante Josefina. “Josefina había evolucionado. Tenía una cierta gracia social natural. Tenía unos dones que él no tenía. Eso era lo que le atraía”, afirmó.

napo2.jpg Napoleón y su esposa Josefina, encarnada por Vanessa Kirby.

“Napoleón” ya tuvo su avant premiere en Francia, donde los críticos galos fueron muy duros con la biopic de Scott. Entre otros aspectos, los críticos cuestionaron la cantidad de imprecisiones históricas que había en el film. ¿Por qué no se buscan una vida?”, les contestó enojado el director. Y además disparó: “Los franceses no se gustan ni ellos mismos”. El cineasta prosiguió: “Se han escrito 10.400 libros sobre Napoleón, se calcula que sale uno por semana desde que él murió. Mi pregunta a los críticos que dicen que es históricamente imprecisa es la siguiente: ¿Ustedes estuvieron allí? No. Entonces, ¿cómo saben lo que pasó? Se tienen que callar la puta boca. Por ejemplo, la gente se queja de que Napoleón dispara un cañonazo a la Esfinge egipcia y no sé si lo hizo, pero es una gran forma de mostrar que ha conquistado Egipto”, explicó.

La película se extiende por dos horas y 40 minutos, pero en realidad estaba destinada a durar el doble. En anteriores ocasiones, Scott ha asegurado que estaba trabajando en un montaje alternativo. Sin embargo, ahora afirma que lo que se verá en los cines es su versión de “Napoleón”. “Este es mi director’s cut. He estado haciendo director’s cuts durante 20 años, así que todo lo que se estrena está muy medido. Sé que hay un momento en el que la película se hace demasiado larga y el público tiene que tolerarlo. Así que establecés límites para la reacción que querés conseguir. Las películas cuestan mucho dinero, así que querés tener éxito para el estudio. Soy muy consciente de eso”, sentenció.