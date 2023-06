Música de todos los tiempos con el piano de Maxime Zecchini

Entre la música de películas habrá lugar para la obra de Michel Legrand con la Suite Eté 42 y Yentl, y Where is it written; John Barry, con Out of Africa y Justin Hurwitz, con la Suite de La La Land. El rock y el pop tendrán su espacio con dos himnos de Michael Jackson: Black or White y Bad, mientras que también sonará una libre interpretación de dos temazos de Queen: Don’t Stop Me Now y Bohemian Rhapsody.

Como no podría ser de otra manera habrá un guiño para la Argentina con dos joyitas de la música popular de este lado del mundo: Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Balada para un loco, de Astor Piazzolla.

Las localidades están a la venta en la boletería del teatro (Laprida 1223) o a través de www.ticketek.com.ar.