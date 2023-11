María Becerra reveló que hay un artista que quiere "bajarla" de los festivales

Si bien María Becerra viene rompiendo récords en distintos ámbitos, como ser la artista femenina más escuchada en Spotify y lograr ser la primera cantante argentina en realizar un show en en el Estadio Monumental, agotando más de 80 mil entradas en tan sólo dos horas, hay ciertas personas de la industria musical que no quieren ver a la La Nena de Argentina triunfar.

Maria Becerra contando que hay un/a artista que pide bajarla de los line up de los festivales, y que lanzará una canción hablando sobre eso.

“Hay uno que dice ´querés que lleve a mi artista a tal festival, bueno, no pongas a María Becerra. O sacala del line up a María Becerra, sino mi artista no va´”, expresó la cantante. Agregó: “Me lo han hecho un montón de veces”.