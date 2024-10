Los protagonistas de la telenovela "Cristal" se reencontraron a cuarenta años del éxito

Mientras el público los aplaudía, Carlos Matas (hoy de 72 años) y Jeanette Rodríguez (de 63 años) se dieron un beso en los labios. L a última vez que se habían cruzado había sido en 2019, cuando él estaba en el elenco de una obra de teatro en Miami y ella pasó sorpresivamente a saludarlo. "No me podía creer que se hubiera tomado la molestia de ir a verme. Fue muy agradable", reconoció el actor.

Consultados sobre su trabajo en el set de "Cristal", ambos reconocieron que existía mucha química. "Nos decían cinco y acción y era nuestro todo. Pasábamos 17 horas al día juntos, no solo ella y yo sino el elenco completo", recordó Carlos.

La serie no fue solo muy vista en la Argentina, sino también en diferentes partes del mundo. "El regalo más grande nos lo dio España. Lo que pasó aquí es algo que se te queda por el resto de la vida. Esa gratitud no muere nunca y nos acompañará hasta el último suspiro", aseguró Carlos Mata, quien reside hoy en Madrid. Idéntica decisión tomó Jeannette: "Me vengo a España para siempre", confió a la audiencia.

La trama de "Cristal"

"Cristal" debutó el 5 de agosto de 1985 y su última emisión fue el 12 de julio de 1986. La misma época en que Grecia Colmenares, por ejemplo, brillaba en varias telenovelas, entre ellas "Topacio".

Producida por la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV), "Cristal" cuenta la historia de Victoria, una campesina que trabaja como sirvienta en casa de una familia de Mérida. Allí se enamora de Ángel de Jesús, el único hijo de doña Luisa, una fanática religiosa que quiere que su hijo sea sacerdote. Ángel de Jesús cae en la tentación justo antes de entrar en el seminario: se acuesta con Victoria y la deja embarazada. Cuando doña Luisa se entera, golpea a la joven hasta que esta le revela su embarazo. La mujer es expulsada de la casa, Victoria termina viajando a Caracas y abandona a su hija en una hermosa casa del este de la ciudad. Veintitrés años después, Victoria es una ejecutiva exitosa pero de carácter cruel, dueña de una de moda llamada Casa Victoria. Casada con un actor de cine, Alejandro Ascanio, tienen una hija llamada Eliana "La Beba" Ascanio. Años más tarde, Victoria decide buscar a la hija que abandonó.

Por otro lado, está Cristina Expósito, una chica salida de un orfanato donde pasó su infancia. Siempre quiso ser modelo y admira a Victoria, sueña con desfilar con un traje diseñado por ella. La joven alquila un departamento con dos amigas y a través de una de ellas conoce a Alejandro Ascanio, quien le da una tarjeta de recomendación para que se entreviste con Victoria e ingrese al grupo de modelos de su esposa. Victoria contrata a Cristina, que adopta el nombre artístico de "Cristal". La joven se enamora entonces, a primera vista, de Luis Alfredo Ascanio, hijo del primer matrimonio de Alejandro. El problema es que Luis Alfredo es un mujeriego e incluso está comprometido para casarse.

"Cristal" pronto se convierte en la modelo estrella de la empresa, pero entonces la historia se repite: Victoria descubre el romance entre Cristina y Luis Alfredo y despide a la joven de la empresa. Poco después, Luis Alfredo se casa con la aristocrática Marión Bellorín, que le hace creer que espera un hijo suyo que en realidad es de Gonzalo Pallarés. Poco tiempo después, Cristina descubre que ella también está embarazada. En ese difícil momento, Victoria recibe el apoyo del padre Ángel de Jesús, el sacerdote de su parroquia, con quien ha hecho amistad sin saber que es su verdadero padre. Este también ignora que Cristina es su hija, porque su madre nunca le contó.

En algún momento, Victoria le revela a su familia la verdad sobre su pasado y es repudiada por Alejandro y Eliana, mientras que Luis Alfredo la apoya y la ayuda a buscar a su hija perdida. El joven se lleva una gran sorpresa al descubrir que la hija perdida de Victoria no es otra que Cristina Expósito. Cuando se entera de la verdad, Victoria no da crédito a las palabras de su hijastro. Tiempo después, Victoria le revela la verdad a Cristina, quien la rechaza como madre y se niega a aceptar sus disculpas. Cristina quiere alejarse de todo lo que tenga que ver con los Ascanio. La joven se pone de novia con Adán Freites, un fotógrafo hijo de una importante empresaria, Vivian Marshall, quien desea comprar la mayor parte de las acciones de Casa Victoria, que no se encuentra en su mejor momento. De todos modos, hacia el final, Cristina y Luis Alfredo, después de tanto camino recorrido vuelven a estar juntos, y felices. E incluso con Victoria como parte dela familia.

El tema musical de "Cristal"