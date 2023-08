"Los Mosqueteros del Rey", una comedia para reírse de los errores

“Esta obra te permite recuperar el humor en su estado más puro porque es una comedia blanca para toda la familia y, en tiempos tan delicados, no es un detalle menor”, resaltó Scarpino sobre la premiada pieza que estuvo en cartel durante cinco años.

De hecho, ésta fue la primera obra argentina en recibir el auspicio de la Unesco por “promover la solidaridad y la amistad entre los hombres”.

Treinta años más tarde, esta creación de González Gil que se instaló entre los actores como un clásico que todos quisieran interpretar, tres de los cuatro protagonistas de este reestreno conversaron con esta agencia.

¿Qué conocían de la obra?

Nicolás Cabré: Yo sabía bastante porque cuando hicimos “El cartero” con Darío Grandinetti siempre hablaba de “Los Mosqueteros” y usaba algunos latiguillos que eran del texto. Yo sabía que Manuel la tenía guardada esperando el momento ideal para volver a montarla y por suerte ahora se dio.

Nicolás Scarpino: Yo la vi hace muchos años pero no me acordaba demasiado. Recién cuando le empecé a poner el cuerpo aparecieron algunas reminiscencias pero, básicamente, es un título que para cualquier actor es hermoso formar parte. Yo hice muchas cosas con Manuel y esta obra siempre fue el tesoro más preciado. Por eso, cuando me propuso sumarme no dudé porque, además de trabajar al lado de Nico, Jorgito y Fredy, era darse un gusto.

image - 2023-08-22T154416.487.jpg El flamante elenco que trae de regreso a la celebrada obra.

Más allá del peso simbólico de esta obra tan emblemática, ¿qué les interesó de la pieza?

Jorge Suárez: Yo, que la había visto y me gustó mucho, cuando me llegó la propuesta dije qué lindo, encima con estos compañeros maravillosos, en este teatro divino, me encantó la propuesta. Y lo que cuenta la obra es un pequeño homenaje a nosotros mismos, a los actores, a los que dejamos un poco las tripas acá arriba.

NC: Es una obra que está pensada como un infantil, entonces apunta a que se ría el chiquito, el papá, el abuelo, es un humor demasiado claro, no hay un solo insulto, no se recurre a nada más que a lo básico y lo puro de estos cuatro tipos que están tratando de hacer algo que, por una cosa u otra, se les sale de las manos.

NS: Los personajes son cuatro niños, cuatro payasos, cuatro actores jugando, cuatro clowns, como les quieras poner, pero es absolutamente sano lo que pasa entre ellos y la comunión con el público. Además, me parece súper acertado el momento para volver, el lema de los mosqueteros de “Todos para uno y uno para todos” es un mensaje contracultural hoy y definitivamente es tiempo de empezar a revertir esta situación. El espectáculo te eleva el alma y te vas con un hermoso mensaje, y habiéndote reído.

¿Cómo es jugar en el escenario con eso que en general se trata de evitar y funciona como una amenaza latente en el trabajo del actor?

NS: Lo maravilloso es que para jugar al error uno tiene que aceptar la verdad de lo que está contando, entonces el contraste es lo que más disfruta el espectador, porque ve cómo estas cuatro almitas están padeciendo con absoluta verdad el error actoral, que es la constante en este espectáculo.

Pasaron treinta años del estreno de la obra, ¿el texto trascendió bien el paso del tiempo?

NC: Es que la obra está escrita desde la simpleza más absoluta, no envejece, porque es lo más puro, lo que mostramos es el ABC, los cinco colores primarios del humor. Y ese humor es el que muchas veces nos hace falta. No hay un rebusque de más: se ríen las tres generaciones de la misma manera.

NS: Lo único actual es la impronta que cada uno le pone como sello.

JS: De hecho, seguramente Manuel jugó algunas sutilezas con nosotros pero, en general, la obra es la obra y es este juego donde estamos completamente vulnerables a la situación y que tiene una ternura extrema. Es de esos espectáculos en los que el espectador se levanta y se va con la sensación de estar conmovido y no sabe bien por qué. Es muy nuestra la obra, muy argentina.