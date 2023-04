Los ex "Gran Hermano" pasaron por "Masterchef": fuego, tensiones y memes

La visita de los ex "Gran Hermano" a "Masterchef" fue furor

La visita de los ex “Gran Hermano” al piso de “Masterchef” había sido altamente anticipada. El cruce entre dos de los realities más vistos del último tiempo prometía grandes momentos televisivos a los seguidores. Y cumplió. En el paso de Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Daniela Celis, Walter “Alfa” Santiago, Nacho Castañares y Romina Uhrig por las cocinas hubo de todo: ollas prendidas fuego, Alfa siendo Alfa, tensiones y una catarata de memes.

El desafío comenzaba por elegir una caja: había tres fáciles y cuatro difíciles. “Las cajas no les van a tocar al azar. Hoy van a tomar una decisión muy importante: elegir la caja fácil y allanarse el camino e ir con un plato en el que no sé si se puedan lucir demasiado: o elegir la difícil que los va a empujar hacia un plato en el que tengan que lucirse más y correr los riesgos necesarios para ganar la prueba”, aclaró Donato. Las fáciles tenían al pollo como ingrediente central, mientras que las difíciles eran de pato.

La misión de los jugadores de Gran Hermano para ayudar a los cocineros de MasterChef Argentina

Alfa, por supuesto, dio que hablar desde el principio. Comenzó haciendo referencia a su fugaz paso por el reality en 2014, donde quedó eliminado en la etapa de preselección. “No pude conseguir el delantal, pero me lo robé. Cuando estuve hace muchos años, me lo llevé, me lo robé, todavía lo tengo”, contó con su clásico tono altanero.