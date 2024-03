Los creadores de "Game Of Thrones" regresan con una de las series más esperadas del año

Este jueves 21 se estrena en Netflix "El problema de los 3 cuerpos", la nueva producción de los guionistas David Benioff y D.B. Weiss. Está basada en un best seller de ciencia ficción

Los creadores de “Game Of Thrones”, David Benioff y D. B. Weiss, regresan a la pantalla chica con la esperada serie “El problema de los 3 cuerpos”, que se estrena este jueves 21 de marzo en Netflix y aspira a convertirse en uno de los fenómenos del año. La historia, basada en el best seller homónimo de ciencia ficción, empieza cuando una astrofísica china toma una decisión radical en los años 60, que repercute en el presente con fenómenos paranormales que jóvenes científicos tratarán de comprender. El guión, elaborado por los creadores de “Game Of Thrones” junto a Alexander Woo, adapta libremente una famosa trilogía del escritor chino Cixin Liu, publicada a partir de 2008.