Lali Espósito dio detalles sobre su participación en el nuevo disco de Fito Páez

Además, se reconoció como parte de la multitud que se emocionó hasta las lágrimas al ver la biopic del rosarino. “Vi la serie, obvio. Y lloramos todos como marranos. Yo lo amo. Y uno llora porque es uno de nuestros próceres musicales que están aquí vigentes con todo su arte y con toda su historia. Y nosotros tenemos tanto que aprender de alguien como Fito”, afirmó Lali, en diálogo con una programa especializado en farándula.

Fito Paez - Dos Días en la Vida - EADDA9223 (Official Audio) ft. Lali, Nicki Nicole

Y no lo necesita, lo hace por amor a la música y nos invita a nosotros para darle un aire nuevo a esta versión de su disco. Así que para nosotros es un flash, ¡imaginate! Estamos todos re emocionados de formar parte”, amplió la cantante, sobre el disco del que también participan artistas como Nathy Peluso, Wos, Ca7riel o Conociendo Rusia. Hace tiempo que Lali y Fito tienen un vínculo estrecho.

El rosarino la invitó varias veces a cantar con él, e incluso grabaron juntos "Gente en la calle", para la cual también hicieron un videoclip. Además, Espósito estuvo presente en la fiesta del cumpleaños 60 de Páez, celebrada el pasado marzo.

Lali Espósito sobre el disco de Fito Páez: "Son nuestros próceres musicales" | #Implacables

Cuando le preguntaron por la posibilidad que se hiciera una biopic sobre ella, Lali respondió: “Hay que tener una gran vida para que te hagan una serie como a Fito. Todavía me estoy forjando, entonces eso es algo que me podré imaginar de muy grande. No hoy, la verdad”.