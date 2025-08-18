Furor por Homo Argentum: cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver el filme

La polémica película protagonizada por Francella es un éxito en los cines del país. Los argentinos ya se preguntan cuando llegará a plataformas de streaming

Guillermo Francella interpreta a 16 personajes en "Homo Argentum", la nueva película de Cohn y Duprat

Homo Argentum, el último estreno protagonizado por Guillermo Francella, está rompiendo récords de taquilla y copando la cartelera. Además de generar miles de debates en redes sociales, se convirtió en la película argentina más vista del año y con opiniones en contra y a favor, la realidad es que nadie se quiere quedar afuera del fenómeno.

Por el momento, el filme solo se puede disfrutar en cines, sin embargo los argentinos ya se preguntan dónde podrán verla después de su paso por la pantalla grande . Aunque no hay información oficial , basándose en los estrenos anteriores de Cohn y Duprat, se puede especular sobre la plataforma de streaming que la recibirá y el tiempo aproximado de su llegada.

En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos , aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino.

En qué plataforma de streaming se podrá ver Homo Argentum

Teniendo en cuenta el resto de las producciones de la dupla Duprat-Cohn, se puede especular que el nuevo filme protagonizado por Guillermo Farncella, estará disponible en Disney +, la productora que posee los derechos.

>>Leer más: Homo Argentum o Homo Porteño: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Cuándo se podrá ver Homo Argentum

Si bien aún no hay una fecha confirmada para su estreno en plataformas digitales, se estima que podría llegar entre 40 y 60 días después de su salida de los cines, es decir, hacia principios de octubre.

Su permanencia en cartelera dependerá de la respuesta del público.

Mientras tanto, los argentinos y rosarinos pueden disfrutar del filme en las salas de cine de toda la ciudad.

