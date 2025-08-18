La Capital | Zoom | Streaming

Furor por Homo Argentum: cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver el filme

La polémica película protagonizada por Francella es un éxito en los cines del país. Los argentinos ya se preguntan cuando llegará a plataformas de streaming

18 de agosto 2025 · 12:10hs
Guillermo Francella interpreta a 16 personajes en Homo Argentum

Guillermo Francella interpreta a 16 personajes en "Homo Argentum", la nueva película de Cohn y Duprat

Homo Argentum, el último estreno protagonizado por Guillermo Francella, está rompiendo récords de taquilla y copando la cartelera. Además de generar miles de debates en redes sociales, se convirtió en la película argentina más vista del año y con opiniones en contra y a favor, la realidad es que nadie se quiere quedar afuera del fenómeno.

Por el momento, el filme solo se puede disfrutar en cines, sin embargo los argentinos ya se preguntan dónde podrán verla después de su paso por la pantalla grande. Aunque no hay información oficial, basándose en los estrenos anteriores de Cohn y Duprat, se puede especular sobre la plataforma de streaming que la recibirá y el tiempo aproximado de su llegada.

>> Leer más: Homo Argentum arrasa en cines: Rosario se suma con 70 funciones este domingo

De qué se trata Homo Argentum

En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino.

En qué plataforma de streaming se podrá ver Homo Argentum

Teniendo en cuenta el resto de las producciones de la dupla Duprat-Cohn, se puede especular que el nuevo filme protagonizado por Guillermo Farncella, estará disponible en Disney +, la productora que posee los derechos.

>>Leer más: Homo Argentum o Homo Porteño: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Cuándo se podrá ver Homo Argentum

Si bien aún no hay una fecha confirmada para su estreno en plataformas digitales, se estima que podría llegar entre 40 y 60 días después de su salida de los cines, es decir, hacia principios de octubre.

Su permanencia en cartelera dependerá de la respuesta del público.

Mientras tanto, los argentinos y rosarinos pueden disfrutar del filme en las salas de cine de toda la ciudad.

Beneficios y descuentos en cines

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

- 2x1 en Cines del Centro

- 2x1 en Hoyts

- 2x1 en Cinépolis

- 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Noticias relacionadas
El streaming del Conicet en el Cañón Submarino Mar del Plata llegó a a contar con más de 60 mil espectadores conectados al mismo tiempo

Dónde ver los streamings que hizo el Conicet en el fondo del mar y cuándo será el próximo

A partir de la viralización de las especies que pueden verse en el streaming del Conicet las ventas de este juego rosarino se triplicaron.

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

la mision submarina del conicet termino con aplausos y agradecimientos

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

La campaña desarrollada por científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute no para de generar repercusiones.

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Lo último

Quién era Terence Stamp, villano de Superman e ícono LGBTIQ+

Quién era Terence Stamp, villano de "Superman" e ícono LGBTIQ+

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Fernando Guerra permanecía internado en el hospital Eva Perón luego del grave accidente de este domingo, donde fallecieron otros cuatro compañeros

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas
Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró
Política

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "Montaña Rusa" y "La banda del Golden Rocket"

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo
Ovación

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Cómo llegan Central y Newells  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Cómo llegan Central y Newell's  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Policiales
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

La Ciudad
Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones
La Ciudad

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella
Zoom

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros