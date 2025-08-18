Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

La Fiscalía Regional Segunda pidió colaboración para encontrar a Antonio Paul Ortiz por una denuncia en el departamento Caseros

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este lunes la búsqueda de paradero de un adolescente. Se trata de un joven menor de edad oriundo de Casilda . Fuentes judiciales confirmaron que fue visto por última vez en su casa y desde entonces no se sabe dónde está.

Antonio Paul Ortiz tiene 14 años y vive en la ciudad cabecera del departamento Caseros, a casi 50 kilómetros al oeste de Rosario. El último domingo a la tarde se fue de su hogar. Ante la falta de noticias tras la denuncia, la Fiscalía Regional 2 decidió pedir ayuda a través de un comunicado oficial para esclarecer el caso.

Para colaborar con la búsqueda, las autoridades recomiendan llamar por teléfono con la línea 911 . También es posible aportar datos a través de las cuentas oficiales de redes sociales del organismo judicial.

El día después de la denuncia, el MPA precisó que Ortiz mide 1,65 metros de altura y es delgado. Tiene piel trigueña, ojos marrones, pelo corto, lacio y castaño oscuro. Además detallaron que posee una cicatriz en el dedo anular derecho .

Antonio Paul Ortiz El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración para encontrar a Antonio Paul Ortiz, un chico de 14 años buscado desde el 17 de agosto de 2025 en Casilda. Foto: MPA.

El adolescente se fue de su casa durante la tarde del 17 de agosto de 2025. En ese momento tenía puesto un pantalón deportivo negro con letras naranjas, una campera inflable negra y zapatillas del mismo color.

>> Leer más: Dónde, cuándo y cómo denunciar la desaparición repentina de una persona

De acuerdo al relato de testigos entrevistados por la Fiscalía, el chico de 14 años salió con una mochila negra y una gorra negra que tenía una imagen roja. Con esta descripción y una foto del joven, el MPA decidió amplificar la búsqueda a través de internet.