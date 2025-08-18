La Capital | La Región | búsqueda

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

La Fiscalía Regional Segunda pidió colaboración para encontrar a Antonio Paul Ortiz por una denuncia en el departamento Caseros

18 de agosto 2025 · 10:58hs
La búsqueda del adolescente se amplificó tras el Día del Niño.

Foto: MPA.

La búsqueda del adolescente se amplificó tras el Día del Niño.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este lunes la búsqueda de paradero de un adolescente. Se trata de un joven menor de edad oriundo de Casilda. Fuentes judiciales confirmaron que fue visto por última vez en su casa y desde entonces no se sabe dónde está.

Antonio Paul Ortiz tiene 14 años y vive en la ciudad cabecera del departamento Caseros, a casi 50 kilómetros al oeste de Rosario. El último domingo a la tarde se fue de su hogar. Ante la falta de noticias tras la denuncia, la Fiscalía Regional 2 decidió pedir ayuda a través de un comunicado oficial para esclarecer el caso.

Para colaborar con la búsqueda, las autoridades recomiendan llamar por teléfono con la línea 911. También es posible aportar datos a través de las cuentas oficiales de redes sociales del organismo judicial.

Búsqueda de un adolescente en Casilda

El día después de la denuncia, el MPA precisó que Ortiz mide 1,65 metros de altura y es delgado. Tiene piel trigueña, ojos marrones, pelo corto, lacio y castaño oscuro. Además detallaron que posee una cicatriz en el dedo anular derecho.

Antonio Paul Ortiz
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración para encontrar a Antonio Paul Ortiz, un chico de 14 años buscado desde el 17 de agosto de 2025 en Casilda.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración para encontrar a Antonio Paul Ortiz, un chico de 14 años buscado desde el 17 de agosto de 2025 en Casilda.

El adolescente se fue de su casa durante la tarde del 17 de agosto de 2025. En ese momento tenía puesto un pantalón deportivo negro con letras naranjas, una campera inflable negra y zapatillas del mismo color.

>> Leer más: Dónde, cuándo y cómo denunciar la desaparición repentina de una persona

De acuerdo al relato de testigos entrevistados por la Fiscalía, el chico de 14 años salió con una mochila negra y una gorra negra que tenía una imagen roja. Con esta descripción y una foto del joven, el MPA decidió amplificar la búsqueda a través de internet.

Noticias relacionadas
radiografia de muertes laborales en santa fe: ya son al menos 16 los trabajadores fallecidos en 2025

Radiografía de muertes laborales en Santa Fe: ya son al menos 16 los trabajadores fallecidos en 2025

el campo reclama y el gobierno responde: el ritual politico de expovenado 2025

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Raúl Pedemonte: Soy maestro por La Salle

Raúl Pedemonte, el maestro que les leía cuentos de Horacio Quiroga a sus alumnos

Avanza la construcción del jardín maternal en San Lorenzo.

San Lorenzo: avanza la construcción del jardín maternal para la zona sur

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Lo último

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

La policía de la provincia portará pistolas Taser desde septiembre

El gobierno provincial adquirió por licitación 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que proyectan comenzar a portar desde el mes próximo

La policía de la provincia portará pistolas Taser desde septiembre
Fentanilo contaminado de HLB Pharma: Ariel García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado de HLB Pharma: "Ariel García Furfaro debería estar detenido"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú
Ovación

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Policiales
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

La Ciudad
Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia