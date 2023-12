Jimena Barón defendió a Lali Espósito de las críticas de oficialistas

“Es una mina que labura desde que tiene tres meses y le están diciendo cosas que no se merecen y que no son verdad porque es una laburante. Si gana la guita que gana es porque se la merece. Hay alguien que se la está pagando porque se la merece por su laburo”, agregó la cantante.

Finalmente, compartió su postura respecto de los posicionamientos políticos siendo una persona pública: “Me parece horrendo de ver y un poco sí me llevó a mí a tener una postura un poco más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones. No es gratis para el que tiene exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Antes salía a expresarme por todo y me morfaba mucha violencia. Entonces ahora cuando no tengo algo muy importante y trascendental que decir, no opino”, concluyó.