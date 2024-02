HBO Max: desde este martes es Max y tiene a Kate Winslet en el debut

“Game of Thrones” y “House of the Dragon”, una fiesta para los fans.

La nueva propuesta ofrecerá más de 37.000 horas de contenido -que representan el doble de lo disponible hasta el momento-, por ejemplo con “Game of Thrones” y la anticipada segunda temporada de su precuela, “House of the Dragon”, junto a “Harry Potter”, “The Big Bang Theory”, “Rick & Morty” y otras series estreno como “El simpatizante”, “The Girls on the Bus”, así como la segunda temporada de la exitosa tira animada para adultos “Royal Crackers, tanques de la industria como “Wonka”, que se estrenará el 8 de marzo, y una programación renovada y completa dedicada a los más chicos.

Según informó la compañía, los clientes de HBO Max, no tendrán dificultades en la migración. Dependiendo de los dispositivos, podrían ocurrir una de dos cosas: la aplicación de HBO Max se actualizará automáticamente a Max, o, la otra, al abrir HBO Max el usuario recibirá una solicitud para descargar Max. Una vez obtenida la aplicación de Max, solo será necesario iniciar sesión con el mismo usuario y contraseña de HBO Max. Y lo más importante: los perfiles, historial de visualización y Mi Lista se guardarán en Max para continuar donde lo dejó el usuario.

En cuanto a la primera prueba que Max llevó a cabo en Estados Unidos, Mariano César, el vicepresidente del área de Contenidos de Entretenimiento General en Latinoamérica, afirmó que ya ven “indicadores que aumentan y que tienen que ver con el engagement, el compromiso, que significa cuántas horas se consumen por semana o por mes”. “Nosotros competimos por el tiempo de atención de la audiencia, y hemos visto que eso ha crecido en Estados Unidos y esperamos eso o más en Latinoamérica”, aseguró.

“Como curador de contenido desde Argentina, cuando pertenecés a una compañía global que tiene propiedades tan importantes, la pregunta es qué aportamos desde la región y cómo nos concentramos en esas historias. En esos contenidos también tratamos de tener la ambición de buscar esas grandes propiedades que ya significan algo para la audiencia”, agregó.

“Además tenemos algunas particularidades, como lo que tiene que ver con el fútbol en vivo, que siempre fue una distinción, o los eventos de premiaciones, con toda la tradición de casi 20 años que tenemos con nuestros propios talentos en TNT. También nos hacen sentir optimistas los géneros puramente latinoamericanos, como las novelas, porque sabemos que son historias que sólo nosotros podemos contar, que creemos que están ligadas a nuestro ADN, y queremos agregarle nuestra mirada especial”, agregó sobre la puesta en marcha de la plataforma en estas latitudes.

Con el lanzamiento este martes en Argentina y la región de Max, el foco del servicio sobre el público infantil se redefine tanto con la incorporación de herramientas específicas para los usuarios como por el agregado de 500 horas de contenido para ese segmento, en un giro que pendula entre las formas de consumo de las nuevas generaciones y los cuidados específicos que requiere su exposición al streaming.

Es que al igual que la notable ampliación del catálogo de entretenimiento general como consecuencia de la unión de las antiguas WarnerMedia y Discovery, fusionadas desde abril de 2022, las series y películas dedicadas a los más chicos también son objeto de una expansión, que sumará a los ya conocidos títulos de Warner, Cartoon Network y Cartoonito aquellos pertenecientes a Discovery Kids.

Allí figuran algunos tanques como “Peppa Pig”, un fenómeno inigualable entre la infancia de todo el mundo desde su estreno en 2004, “Jorge, el curioso” y “Ghost Force”, así como “Underdogs United”, la tira desprendida de la película argentina “Metegol” (2013), y “Mini Beat Power Rockers”, ambas del estudio Mundoloco, del cineasta Juan José Campanella.

el-simpatizante-max-e_1048301.jpg ”El simpatizante”, con Robert Downey Jr. Es una sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista mitad francés, mitad vietnamita, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam.

Frente a los cambios en las formas de consumo de los niños, la calidad de los contenidos y la competencia, Pablo Zuccarino, el encargado de supervisar los contenidos infantiles para la división latinoamericana de Warner Bros. Discovery contó cuáles son los desafíos con vistas a un escenario cada vez más competitivo.

“Es un momento muy interesante, de mucho debate. Hay una fragmentación en el consumo, porque los niños deciden en qué tipo de actividad invierten su tiempo, sea en gaming, redes sociales o contenidos, y cuando entrás a cada una de esas categorías, todo vuelve a fragmentarse, hay mucho para elegir. Para las compañías navegar eso es muy difícil, lograr la atención es muy difícil, y en niños, más todavía. Es una generación nueva que puede redefinir qué tiene calidad y qué no, los parámetros cambian y hay que adaptarse, y por suerte estamos en una compañía privilegiada, con marcas increíbles. Hay millones y millones de niños que solamente en Latinoamérica no ven la TV paga, son 6 de cada 10 los que miran nuestros canales. Realmente tenemos suerte, pero igualmente hay que estar todo el día en puntas de pie, porque se empiezan a diluir algunas barreras y todos empezamos a jugar el juego de otros. Entendemos que en el fondo el consumidor elige diferentes contenidos en diferentes momentos, y hay que estar en todos lados. No hay tanta canibalización, más bien el efecto es multiplicador”.

peppa-pig-warner-bros_1048304.jpg “Peppa Pig”, un fenómeno inigualable entre la infancia de todo el mundo desde su estreno en 2004.

En ese sentido, agregó: “Tampoco hay que olvidarse de que estamos en la puerta de la inteligencia artificial, que probablemente revolucione aún más no sólo la distribución de contenidos, porque el elemento algorítmico ya está en el ambiente, sino la creación de contenidos, y ahí hay que estar muy atentos. Yo creo que son herramientas, no siento que vayan a reemplazar a los humanos sino a potenciarlos, pero así como genera disrupciones y elevación de la calidad, también genera amenazas en relación al negocio y a lo creativo. Puede que muy pronto cualquiera pueda crear contenido infantil sin ningún conocimiento ni preparación, y termina no siendo tan bueno, porque nuestros niños van a navegar una marea mal diseñada, y hay que cuidarlos porque son el futuro”.