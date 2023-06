Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo le respondieron a Jimena Barón

Jimena Barón le dedicó su más reciente hit “La araña” a su ex marido Daniel Osvaldo y su ex amiga Gianinna Maradona. Según contó, la hija del diez la traicionó al iniciar un vínculo con el padre de su hijo Momo y uno de los vínculos afectivos más resonantes en su vida.

En el show de presentación de “Mala Sangre”, su último disco, Barón introdujo la canción (que cuenta la historia de este cruce) con un contundente mensaje para Daniel y Giannina, sin necesidad de dar nombres: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”, dijo sobre el escenario del Teatro Ópera.