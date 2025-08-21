La Capital | Ovación | Independiente

Graves disturbios en la cancha de Independiente: el gobierno nacional culpó al bonaerense

Patricia Bullrich criticó que al gobernador Axel Kicillof y lo acusó de montar un "show electoral" con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

21 de agosto 2025 · 12:26hs
Los hinchas de Independiente ingresaron al sector de público visitante tras el entretiempo.

Foto: AP/Gustavo Garello.

Los hinchas de Independiente ingresaron al sector de público visitante tras el entretiempo.

El gobierno nacional se quejó este jueves de la "total incompetencia" de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Las críticas se enmarcan dentro del conflicto por la cancelación del partido de Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025.

"Las familias y los hinchas de bien se merecen eventos en paz", reza el comunicado oficial difundido cerca del mediodía. Hasta entonces, las autoridades a cargo del relevamiento en centros de salud habían identificado a 15 pacientes trasandinos con diferentes lesiones y dos de ellos fueron operados por diagnósticos graves.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no dejó dudas sobre su postura frente a los hechos: "Lo de ayer en Independiente fue una tragedia". Luego disparó munición gruesa contra el gobernador Axel Kicillof por montar un "show electoral" junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

El gobierno denunció una "tragedia"

En primer lugar, el gobierno se presentará como querellante en la causa penal sobre los incidentes en Avellaneda. Mientras tanto anunció un operativo conjunto de Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en la frontera de ambos países.

"Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y deja expuesta la total incompetencia de Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense", indicaron las autoridades de la cartera nacional. Así plantearon que ambos organismos, "por acción u omisión, consolidaron un esquema de 'hinchadas unidas' y 'dejar hacer' que agrava la violencia".

Contacto con la embajada chilena

En paralelo con estas críticas, el organismo conducido por Bullrich se comunicó con representantes de la embajada trasandina. También anunció el envío de una nota formal con el pedido de sanciones y la prohibición del ingreso a las canchas para los hinchas involucrados en la pelea. Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones fue instruida para expulsar a los "violentos extranjeros" e impedir que vuelvan a la Argentina.

>> Leer más: Violencia y locura: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

El gobierno exigió que Independiente y la Municipalidad de Avellaneda procedan con la "entrega urgente" de los videos de las cámaras del club y sus alrededores para identificar a los responsables de los disturbios. Dentro del mismo mensaje plantearon la necesidad de aplicar el "derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina" a partir de la identificación de los hinchas de ambos equipos.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad puso la lupa sobre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En este caso reclamó una sanción ejemplar a la Universidad de Chile y a quienes protagonizaron las acciones violentas en la cancha del Rojo.

Patricia Bullrich tildó de inútil a Kicillof

"El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas", afirmó Bullrich a través de su cuenta oficial de X. Luego señaló: "Es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente".

La candidata a senadora nacional consideró que el economista es uno de los principales responsables del episodio violento en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Al respecto, comentó: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la policía para recuperar el orden".

"Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien", concluyó la expresidenta del PRO en cuanto al operativo en la cancha del Rojo. A continuación sostuvo que las autoridades bonaerenses "conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden".

Central, con la presentación de Ángel Di María, debutó en el torneo en el Gigante el 12 de julio ante Godoy Cruz.

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Violencia en Avellaneda. Barras de Independiente se trenzaron con hinchas chilenos y generaron un caos repudiable.

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

El agua acumulada en los campos de juego del complejo Jorge Griffa, obligó a Newells a trasladar la práctica al estadio cubierto. 

Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Germán Rivarola y Juan Marcelo Ojeda festejan el triunfo de Central ante Newells en la Sudamericana.

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

