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El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Los análisis de sangre fueron solicitados por la Fiscalía de San Isidro luego del deceso de la periodista, embestida por un tren mientras manejaba su auto

9 de julio 2026 · 09:23hs
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Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio de 2026.

Foto: Instagram/@ernepais.

Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio de 2026.

A casi dos semanas de la muerte de Ernestina Pais, la Justicia bonaerense sigue trabajando para esclarecer el fatal siniestro vial en un paso a nivel de Acassuso. En ese contexto, este miércoles trascendió la presentación del informe toxicológico, un elemento clave para reconstruir los momentos previos a la colisión.

La Fiscalía de San Isidro había solicitado los análisis de sangre de la periodista en paralelo con otras medidas para verificar la versión preliminar sobre el choque ferroviario. Desde el día del fallecimiento se sospecha que la víctima intentó cruzar las vías cuando las barreras estaban bajas y fue embestida.

Uno de los antecedentes relevantes del caso es que la actriz no tenía permiso para manejar. Su licencia fue inhabilitada por más de un año a principios de abril. La sanción se refiere a un choque registrado el 3 de marzo en Vicente López, donde se negó a realizar un test de alcoholemia.

¿Qué dice el informe toxicológico de Ernestina Pais?

Luego del siniestro vial del 26 de junio, la Justicia confirmó que en el cuerpo de Pais no había rastros de alcohol ni sustancias ilegales. El periodista Ángel de Brito dijo que el reporte fue presentado este mismo miércoles para profundizar la investigación.

El informe fortalece la hipótesis de que la actriz de 54 años tenía condiciones físicas aptas para conducir, más allá de que no contaba con autorización legal para hacerlo. A su vez, la Justicia aún debe despejar otras dudas para cerrar la investigación sobre el choque.

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La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez todavía espera los resultados de las pericias técnicas finales vinculadas al siniestro vial en Acassuso. De momento, todo indica que la expresentadora de Caiga Quien Caiga (CQC) trató de esquivar las barreras del paso a nivel del Tren de la Costa.

Pais iba manejando su Honda City negro para participar de una función de "El divorcio del año" en el Teatro Niní Marshall de Tigre. El director José María Muscari fue a declarar días atrás para corroborar el horario y otros datos vinculados a labor de una de las protagonistas de la obra.

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