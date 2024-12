El ex Gran Hermano Licha Navarro se suma al elenco de "Sex"

"No soy tan pudoroso como imaginaba", arremetió el modelo y ex "Susano"

La obra teatral “Sex” tendrá nuevas caras en la temporada que comienza el jueves 9 de enero, y uno de ellos será el ex Gran Hermano Lisandro "Licha" Navarro.

2024-12-04 sex licha navarro2.jpg

“Estoy muy feliz de sumarme a la obra, desde que salí de la casa me preguntaron y siempre fui prudente porque no sabía si realmente iba a estar, tiempo después vi la obra y me llegó la propuesta”, contó Lisandro.