El mejor de Newell's ante Central Córdoba: el pibe Russo estuvo un escalón arriba por regularidad

En la visita al Ferroviario, el lateral izquierdo tuvo marca, proyección y regularidad. Jugó con seriedad todo el partido y lanzó el centro del segundo gol

El once de Frank Kudelka para Newell's en Santiago del Estero.

El futbolista más destacado de Newell's ante Central Córdoba de Santiago del Estero fue Jerónimo Russo . Se afianzó en el puesto, marcó con solvencia y trepó con criterio como en el segundo gol leproso, en el 3 a 1 ante el Ferroviario.

Josué Reinatti 5,5: mostró personalidad y se animó a jugar con los pies en una cancha mojada. Tuvo un par de salidas en falso, pero igual no le pesó ser el titular.

Saúl Salcedo 5,5: en el primer tiempo fue el cuatro, mandó un gran centro para el primero de García y luego en la zaga a veces se complicó.

Bruno Cabrera - : debió salir lesionado en el inicio de las acciones, cuando el equipo ya estaba en ventaja.

Oscar Salomón 5,5: jugó de mayor a menor. Buen gol de cabeza en el primer tiempo, pero entró en la confusión del equipo en el complemento.

Jerónimo Russo 7: se ganó el puesto en el lateral izquierdo. Marcó, trepó y mantuvo la regularidad los 90 minutos. Gran asistencia en el gol de Salomón.

Luca Regiardo 6,5: copó el mediocampo y nunca bajó los brazos. Aportó la enjundia y el despliegue habitual. Entregó bien la pelota.

Rodrigo Herrera 5: le faltó terminar mejor las jugadas. Por momentos arriesgó más de la cuenta en algunos pases. Igual trajinó muchísimo.

Walter Mazzantti 5: tuvo gran movilidad, pero nunca lució cómodo. No pudo imponer su gambeta y se fue desdibujando.

Facundo Guch 6: en el primer tiempo asumió el rol de enlace y se hizo cargo de la pelota. Hizo jugar a sus compañeros. Fue perdiendo incidencia.

Franco García 6,5: inició de titular y fue picante en especial en la etapa inicial, donde no se nubló y anotó el primero tras el centro de Salcedo.

Matías Cóccaro 4,5: a pesar de todas las chances que tuvo Newell's, no fue su noche. Luchó más de lo que jugó y las que tuvo no las resolvió bien.

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Ingresaron en Newell's

Jerónimo Gómez Mattar 5: ingresó en el primer tiempo por la lesión de un compañero y lo hizo de lateral, que no es su puesto natural. Fue de mayor a menor.

David Sotelo 4: su misión fue tener la pelota y no lo consiguió. Falló una chance clara que pudo resolver el partido mucho tiempo antes.

Walter Núñez 4: con todos los espacios a favor y el rival partido terminó mal casi todos los ataques que tuvo.

Luciano Herrera -: pocos minutos en cancha, pero aportó velocidad en los ataques. Asistió en el tercer grito.

Francisco Scarpeccio- : tuvo una antes y falló. Pero en el última se puso el traje de goleador para el 3 a 1 final.

Frank Kudelka, el DT: 6: hizo un gran planteo y su equipo mostró la mejor versión en los primeros 60 minutos. Luego llegó la confusión y lo cerró con un gol que mandó desde el banco, entre Luciano Herrera y Scarpeccio.