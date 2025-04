El Arteón celebra 60 años con el estreno de "Hamlet se va de gira"

Una historia en plural

Néstor habla de Arteón en primera persona del plural y a la vez en tercera del singular: es un colectivo y también es una entidad con vida propia, que representa mucho más que la suma de sus partes. “Arteón no significa nada, es una palabra inventada por nosotros. Pero quien quiera saber qué es Arteón, es todo lo que hace y lo que hizo: quince giras internacionales, más cuarenta montajes teatrales, siete largometrajes, premios nacionales e internacionales, el primer Estrella de Mar de la provincia”, compartió el actor, director, dramaturgo y cineasta.

La enumeración es sabidamente limitada: no hay forma de listar las innumerables vivencias, ideas, creaciones, y desafíos del grupo que marcó la identidad cultural de la ciudad, y a varias generaciones. “Son tantas cosas para recordar. Es una larga trayectoria y este año queremos conmemorarla de la única manera que sabemos: trabajando”, apuntó Zapata.

A sus 84 años, y con más de sesenta haciendo cultura en Rosario de forma independiente, Néstor se presenta como lo opuesto al personaje de su nueva obra. Néstor no es el titiritero cansado, sino el grupo de marionetas incansable.

“Este personaje, Dante el marionetista, llega a ese punto en el que comienza su desamor, su cansancio, su nostalgia y quiere abandonar el oficio. Pero las marionetas quieren seguir viviendo”, detalló el director. Desde ahí, se desata un conflicto entre un hombre “que tiene necesidad de reencontrarse con su pasado y sus seres perdidos, y las marionetas que tienen necesidad de continuar con su vida que es el teatro mismo”.





image - 2025-04-23T141153.117.jpg

>> Leer más: Néstor Zapata: "Arteón jamás dejará de existir"

“El teatro es permanente, ineludible, tiene miles de años y no terminará nunca a pesar de todas las nuevas técnicas. El teatro no va a ser reemplazado jamás y el hombre tampoco. El hombre con su cansancio, su sueño, sus esperanzas. Por eso recurrimos a Shakespeare. Hace más de 400 años que está vigente, porque habla de cuestiones universales: del hombre, de la mujer, del amor, del odio, de la traición, de los sueños, de la esperanza, de la venganza”, agregó Néstor.

La gesta de esta obra comenzó hace muchos años, cuando a Zapata le encargaron un texto “dos importantes elencos de títeres de España”. Esa puesta nunca llegó a realizarse y esa idea quedó en el tintero del director. De hecho, incluyó algunas escenas en su más reciente filme “Contraolvido” (2023).

“Cuando las vi en la película supe que necesitaba hacerla en teatro. Montarla con marionetas era muy difícil, así que directamente hice una versión en la que las marionetas son los actores. Creo que nos salió muy bien y que hicimos un trabajo con mucha profundidad en cuanto a su sentido, su esencia. De alguna manera, refleja nuestra vida, la de las sombras del teatro del llamado interior argentino, que luchamos tanto por algo que amamos, y por algo que entendemos que el publico necesita mucho: la conexión emotiva, el contacto humano, la sensibilidad”, desarrolló Néstor.



Para llevarla adelante, convocó a “un elenco realmente maravilloso, de grandes actores de Rosario”: Matías Tamburri (Dante), Santiago Pereiro (Hamlet), Bárbara Zapata (Alma/Ofelia), Liliana Gioia (Reina Madre), Juan Biselli (Tío Rey) y Fernando Galassi (Bufón).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariel Cortez Piñero (@marielcortezpiniero)

>> Leer más: "Humor y Filosofía", de Liliana Gioia

“Para mí es un regalo de la vida esta invitación de Néstor y poder con esta obra, con esta superproducción, festejar los 60 años de Arteón. Es una obra extremadamente humana, existencialista, poética. Al leerla, ya me emocioné. Y convocó a un grupo de expertos, que lo dan todo cada uno desde su propia virtud”, contó Liliana Gioia, otro emblema del teatro rosarino, en diálogo con La Capital.

“Néstor me pide otras cosas, como trabajar el silencio como un lugar en el que pasan cosas importantes. Tengo una propensión a la velocidad así que trabajamos mucho otra cadencia. Y me da la oportunidad de gozar mucho con el humor. Porque esta obra, además de emocionarnos, tiene momentos de humor. Y creo que esas situaciones y esos textos me vienen de maravilla para poder disfrutar de algo que hice y estudié mucho durante mi carrera”, sumó la actriz.

Un homenaje al oficio

“Esta obra habla de nuestra vida y es un homenaje al teatro de los pueblos. Y también hace proyección a cualquier persona que sienta la necesidad imperiosa de continuar con su oficio, con su ímpetu de vida, ya sea un zapatero, un fotógrafo, un médico”, agregó Liliana, que recuerda haber conocido a Zapata cuando él daba clases de puesta en escena en el por entonces profesorado nacional de teatro. “Para mí fue muy importante. Él llegaba a las nueve de la mañana con las maderas y se ponía a serruchar para armar las distintas escenografías. Ese es Néstor para mí”, agregó.

Y hablando de oficio y de puesta en escena, Zapata puso en “Hamlet se va de gira” toda su experiencia en este sentido. “Para mí la narración no son solamente los actores sino todos los elementos que están en juego en la puesta”, apuntó. Para materializar esta visión, armó un equipo integrado por Julián López en producción e iluminación, Jorge Cánepa (al que ambos entrevistados refieren como “el Nino Rota rosarino”) en música original, Andrés Martorell en sonido, Ramiro Sorrequieta en vestuario y caracterización, y Cristian Oses en escenografía y utilería, entre otros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nestor Zapata (@nestornzapata)

>> Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

“Arteón sigue, y yo a su cabeza, esperando el cumplimiento del compromiso de la Universidad Nacional de Rosario de conseguirnos un espacio para desarrollar nuestra actividad teatral, cinematográfica y nuestros talleres. No para Arteón sino para la comunidad de Rosario que ha perdido un espacio cultural”, subrayó Néstor. Vale recordar que en 2023 el grupo se quedó sin su tradicional espacio ubicado en Sarmiento al 700. Al poco tiempo, y antes de la mudanza, Teatro Arteón Organización de Arte fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de Rosario por el Concejo Municipal, y la UNR firmó un convenio para relocalizar el cine/teatro.

“Sigo realizando esta profesión que amo y que he realizado toda mi vida, y que no podría vivir sin realizarla cada día. El teatro está siendo muy hackeado por políticas culturales muy negativas. Pero el teatro tiene una capacidad de resistencia incomparable a través de los siglos. Ha sido amenazado y se ha prometido su final muchas veces, pero no se ha podido lograr. Así que me refugio en eso, en la esperanza de que el teatro permanece más allá de nosotros, y también en la esperanza del apoyo oficial y de que la gente nos acompañe”, cerró Zapata.