Eddie Murphy debutó en el género navideño con la comedia familiar "La calle de la Navidad"

“Escuché a alguien decir que «De mendigo a millonario» (recordado el largometraje de John Landis de 1983) era una película navideña, y «Un príncipe en Nueva York» (1988) tiene lugar alrededor de la época navideña, pero no eran filmes con temas navideños, sino que ocurrían alrededor de esa época. Entonces sí, esta es mi primera película navideña-navideña”, repasó Murphy sobre esta nueva propuesta dirigida por Reginald Hudlin, ya disponible en la plataforma Prime Video.

“Era algo que nunca había hecho. Cuando me dijeron de hacer una película navideña pensé que después de 40 años haciendo cine, es genial lanzarte a algo que no has hecho antes”, sumó el intérprete, ya de 62 años, consultado sobre lo que lo motivó a participar.