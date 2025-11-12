La Capital | Zoom | La China Suárez

La China Suárez canceló a los streamings y será entrevistada por Pergolini

Según contó Yanina Latorre, la China impuso condiciones a los streamings que incomodaron a los productores

12 de noviembre 2025 · 21:17hs
La China Suárez canceló a los streamings y será entrevistada por Pergolini

Tras días de controversias, versiones cruzadas y una serie de entrevistas frustradas, Eugenia "China" Suárez finalmente tomó una decisión: hablará una sola vez y será en el programa televisivo de Mario Pergolini, "Otro día perdido".

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en "Sálvese quien pueda", y desató una ola de comentarios en redes y en la industria del entretenimiento.

Durante la última semana, la actriz quedó envuelta en un torbellino mediático tras bajarse de varias notas previamente acordadas con programas de streaming, entre ellos "Antes que nadie" (Luzu TV), la plataforma de Olga y otros ciclos.

Según contó Yanina Latorre, la China impuso condiciones a los streamings que incomodaron a los productores, entre ellas no compartir piso con ciertas figuras del panel, no responder preguntas relacionadas a Ángela Torres ni al conflicto con Rusherking, y controlar el tipo de entrevista y el enfoque.

“La Nipona empezó a imponer condiciones”, lanzó Latorre, asegurando que la producción de Leuco finalmente optó por dar marcha atrás.

También se mencionó que la actriz, que está publicitando su nueva serie con Disney, prefería una nota menos punzante, con un panel que no pudiera incomodarla y en un ambiente “más controlado”. Finalmente, ninguna de las opciones cerró para los streamings.

Según Latorre, Disney insistió en conseguir un espacio para la entrevista, pero tanto Olga como Luzu terminaron rechazando la nota. “La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, dijo Yanina.

Finalmente, la China Suárez decidió hablar en un ciclo tradicional de TV. Yanina confirmó que “este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Ellos no se conocen. Van a grabar ese mismo día”.

La elección llamó la atención porque Pergolini no suele recibir figuras del mundo del espectáculo y porque la China suele evitar la televisión tradicional, donde siente que no tiene “terreno seguro”.

