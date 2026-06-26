La Capital | Zoom | despidos

Despidos en el canal de streaming Blender: reclamo en vivo seguido de apagón

La conductora Fiorella Sargenti denunció al aire que alrededor de 20 trabajadores fueron desvinculados por reclamos salariales y el programa fue interrumpido

26 de junio 2026 · 10:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
La periodista Fiorella Sargenti comunicó los despidos al aire y el programa fue suspendido de inmediato

La periodista Fiorella Sargenti comunicó los despidos al aire y el programa fue suspendido de inmediato

El canal de streaming Blender fue escenario de tensión el jueves por la noche. Durante el programa “Último aviso”, la conductora Fiorella Sargenti interrumpió el desarrollo del ciclo para anunciar que la empresa había despedido a varios compañeros por realizar un reclamo salarial.

"Perdón chicos, los tengo que molestar para que no queden afuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos", expresó la periodista el aire.

"Estarán todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado con nuestros compañeros de técnica y todos. No podemos. Hay guardias esperándonos afuera", agregó.

>> Leer más: Tomás Rebord volvió al streaming viral y polémico: "Decirles fascistas es subirles el precio"

“No es bait. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos. Porque si tocan a uno, tocan a todos, es así como funciona la solidaridad laboral”, aseveró Sargenti. Después de pedir disculpas a la audiencia, se cortó la transmisión y el canal quedó en silencio. El viernes tampoco comenzó la programación.

El conflicto laboral en Blender

De acuerdo con información publicada por el medio Perfil, el conflicto se desencadenó luego de que los trabajadores reclamaran a la empresa el cumplimiento de acuerdos salariales establecidos a finales del 2025. La respuesta de la empresa fue el despido de alrededor de 20 empleados.

El dueño de Blender actualmente es Augusto Marini, también a cargo del canal de streaming Carajo, identificado con el oficialismo nacional y en el que participan figuras cercanas al Gobierno de Javier Milei. Recientemente, se dio a conocer que sería el elegido para quedarse con la operación del Canal de la Ciudad de Buenos Aires.

La situación generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde circuló intensamente el recorte donde Sargenti interrumpe el programa en solidaridad.

Noticias relacionadas
Los trabajadores de Blender emitieron un comunicado oficial, en el que aseguran que son diez los despedidos

Despidos en Blender: el comunicado de los trabajadores y el de la empresa

Escándalo en el canal de streaming Blender

Qué pasó en Blender: reclamo en vivo, despidos y apagón del streaming

Manza, uno de los representantes clave de la música independiente, llega este viernes a Rosario en el marco del ciclo El Pacto Sensible

Manza: "La música en vivo siempre es una vivencia colectiva"

Los Rolling Stones estrenaron dos nuevas canciones de su próximo disco

Los Rolling Stones lanzan dos nuevas canciones, en anticipo de su nuevo disco

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Lo último

Manza: La música en vivo siempre es una vivencia colectiva

Manza: "La música en vivo siempre es una vivencia colectiva"

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

La normativa aprobada en Diputados espera por la luz verde en el Senado. Su impulsora, Laura Sánchez, visitó Rosario para respaldar el proyecto y capacitar a equipos educativos
Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Uno de los arqueros de Newells es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Uno de los arqueros de Newell's es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Ovación
Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: Esto es un parto y a veces es uno de nalgas

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es uno de nalgas"

Policiales
Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

La Ciudad
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos
Economía

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier
Información General

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA
Política

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua
Policiales

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes
Política

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros
Información General

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo
Policiales

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Economía

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado
Política

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?
Política

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?