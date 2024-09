Dancing Mood festeja sus 25 años en Rosario con un show especial

Roberto García Moritán, el marido de Pampita, aseguró que no están separados

En su amplia discografía (que suma más de diez títulos, incluyendo algunos en vivo), supieron combinar a astros del jazz como Miles Davis o Thelonius Monk, con The Carpenters y muchos otros. Con un enfoque primordial sobre los años 50, 60 y 70, la Dancing construyó su repertorio sobre una atemporalidad que todavía los destaca. Nuevas generaciones se acercan a sus presentaciones, en muchos casos llevados por sus padres, y se fascinan con una música que no se parece a nada que suene en las radios o las plataformas de streaming.

Tanto en “On The Good Road” de 2017 como “Ska Explosion” de 2015, la banda apostó a composiciones propias para dejar en claro que su maestría musical excede a las versiones. Este año, estrenarán un nuevo disco, “Forever" con la colaboración de León Gieco. A comienzos de septiembre, lanzaron en conjunto el single “Hombres de hierro”.

Embed - Hombres De Hierro

>> Leer más: Dani Pérez: "En el encuentro con los otros está lo inesperado"

El camino de la independencia

En diálogo con La Capital, Hugo Lobo reflexionó sobre el camino recorrido, su vínculo de amistad con la Rosario Smowing y la apuesta a la independencia.

-En un momento donde el mercado busca estandarizar cada vez más la música y el arte, ¿de qué forman valoran el recorrido y sobre todo la vigencia de una propuesta como la de la Dancing?

No sé si somos nosotros quienes tenemos que valorar el recorrido y la vigencia de lo hicimos, sino la gente que nos sigue. Nosotros somos músicos y nos dedicamos a esto. Tener tanto recorrido, poder seguir grabando discos y poder seguir tocando en vivo en este estilo de música que quizás es más difícil que otros, nosotros lo valoramos un montón. Siempre tuvimos mucho cuidado con eso, siempre elegimos el camino de la independencia precisamente por esto. No es ninguna novedad que las cosas sean cada vez productos desechables y de corta duración, pero es una cosa que tuvimos claro desde un principio. No solamente en estos 25 años de Dancing Mood, sino en toda la carrera de cada uno como músico.

-En relación a esto, ¿cómo viven el encuentro con nuevas generaciones en los shows?

Es bastante loco el encuentro con al s nuevas generaciones porque la música que hacemos, sin darnos cuenta, fue una música atemporal. Muchas personas son padres y vienen con los hijos, o viceversa. Es una música independiente que no está viendo a ver qué está de moda, a ver con qué artista nos podemos juntar para atraer más público, sino que es una música que perdura en el tiempo y tiene más de sesenta años, y sus influencias mucho más. A quien le gusta la música, es un género que nunca dejó de gustar. Tampoco es una musica que suena en todos los medios pero siempre estuvo.

Embed

-Con tanto camino, ¿cómo piensan el armado de los shows? ¿Cómo se armó el repertorio que están presentando ahora?

El repertorio lo vamos armando según los lugares en los que vamos tocando también. Somos concientes que en algunos sitios hay gente que nunca nos vio, entonces armamos una lista que haga un abanico más o menos por el recorrido de estos 25 años, poniendo un poco de todos los discos. A los lugares que vamos más seguido tratamos de ir cambiando de ir cambiando la lista de temas, pero también respetando lo que la gente quiere escuchar. Quienes te ven en vivo dos veces por año tal vez quiere escuchar ciertas canciones que uno capaz que está saturado de tocarlas, pero las tenés que tocar igual. Y a la vez tratamos de meter un poco de lo nuevo. Particularmente en esta gira que es de los 25 años tratamos de abarcar casi toda la discografía.

-Han compartido mucho con la Smowing. ¿Cómo viven compartir también este show, en el marco de un aniversario importante?

La Smowing es una banda legendaria con la cual tenemos mucha afinidad, mucho respeto, compartimos público también. Nos llevamos maravillosamente con ellos. Yo comparto con varios de sus integrantes cuando voy a tocar solista así que es gente amiga y siempre es una celebración tocar juntos. Siempre que vamos a tocar con la Smowing sabemos que va a ser una fiesta.

-Después de 25 años, ¿qué te sorprende todavía de este oficio?

Me sorprende después de tanto tiempo seguir estando en vigencia con un proyecto tan ambicioso como fue y sigue siendo Dancing Mood. Poder hacer shows grandes, seguir grabando discos, presentarlo en Obras, recorrer todo el país, poder ir al exterior también, llegar a lugares que nunca pensamos. Eso me sorprende, que siendo independientes y no entrando en la licuadora comercial, sigamos aguantando los trapos.