Confirman el spin-off de "The Office": la nueva serie se desarrollará en un diario

La noticia fue confirmada por Peacock , plataforma de streaming y productora audiovisual a cargo de la continuación de la aclamada serie. En un principio, la comunidad fan de “The office” creía que esta nueva edición de la sitcom sería un reboot, es decir, una reversión de la vida en las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania. No obstante, al tratarse de un spin-off, una serie "derivada" y no "reversión", se deja de lado esta locación y la mayoría de sus personajes.

The Office Portada.png La versión estadounidense de The Office es un éxito reconocido a nivel mundial.

Con nueve temporadas, “The office” logró instalarse como una de las sitcoms más icónicas de los tiempos. Aunque ya pasó más de una década del estreno del último episodio, sus personajes, todos con particulares personalidades, son recordados por millones, y la oficina de Scranton de la compañía de papel Dunder Mifflin ocupa lugar en muchos corazones. Además, con el reestreno de la serie en plataformas de streaming, como Netflix o Amazon Prime Video, público joven se suma a la legión de fanáticos. Abundan los memes, stickers y publicaciones en redes que tienen a sus protagonistas como eje.

Lo que se sabe hasta ahora del spin-off de “The Office”

Peacock, productora audiovisual y plataforma de streaming, reveló algunos detalles del tan esperado spin-off. Para comenzar, afirmaron que la continuación de la sitcom será un proyecto en conjunto con Universal Studios, y que será liderado por Greg Daniels, el showrunner que adaptó la versión americana de la serie.

Según lo revelado, el spin-off tomará como escenario un periódico histórico del Medio Oeste norteamericano que está muriendo y se encuentra en "decadencia". El falso documental seguirá las historias del editor que intenta revivir el periódico junto a reporteros voluntarios. De esta manera, una redacción parece un lugar más que propicio para el nacimiento de la comida, siempre con el toque satírico que caracteriza a “The office”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/theofficetv/status/1788585563836100883?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1788585563836100883%7Ctwgr%5E509386fa810598be68973d3b91f65acf766a7f1d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fes.rollingstone.com%2Fque-sabemos-del-proximo-spin-off-de-the-office%2F&partner=&hide_thread=false Welcome to the Greg Daniel’s Extended Universe. https://t.co/v0cDB0VKqx — The Office on Peacock (@theofficetv) May 9, 2024

En cuanto al elenco, por el momento solo se confirmó que Sabrina Impacciatore (“The White Lotus”) y Domhnall Gleeson (“Star Wars: The Rise of Skywalker”) serán los protagonistas de este spin-off. Sobre el resto del reparto todavía no hay noticias, aunque los fans auguran que haya alguna aparición de caras conocidas. Por otro lado, todavía no hay más detalles sobre la fecha de estreno.