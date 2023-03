Caetano Veloso vuelve a Rosario para presentar su álbum "Meu Coco"

Caetano es uno de los mayores exponentes de la música brasileña y latinoamericana. Con 80 años y más de cincuenta discos publicados, innumerables distinciones y galardones internacionales, el músico vuelve a los escenarios internacionales después de la obligada pausa por la pandemia . “Llego a los 80 años. La forma general del espectáculo se debe también al placer del regreso casi pospandémico a los escenarios y a la atención a mi historia en este arte tan amado y bien cultivado por los brasileños - aunque mis reservas sobre mi talento para él no se hayan disipado”, dijo Veloso sobre la inminente gira.

En octubre de 2021, lanzó "Meu coco", su más reciente álbum que también da nombre a la extensa gira que lo llevará por varios rincones de Brasil, Argentina, Uruguay y Portugal. El nuevo trabajo, compuesto por doce canciones que fiel al estilo Caetano van de lo bailable a la protesta, se suma a la extensa discografía del músico tras nueve años sin nuevos lanzamientos.

“En el espectáculo intento unir piezas notables del disco con piezas que registran momentos históricos de mi trabajo . Pero con el carácter de guión casi cinematográfico que nunca me abandona cuando proyecto un espectáculo. Pienso en la secuencia de canciones como quien está delante de una moviola - o de una aplicación de 'edición', que es como se llama hoy el montaje", explicó.

"Tengo alma de cineasta, aunque no tenga vocación física de tal. Así, la distribución de canciones nuevas y conocidas no tiene la mera función de complacer a los espectadores que quieren oír en directo lo que han aprendido en el nuevo disco y a los que buscan ensayar mis cosas ya consagradas. El criterio va mucho más allá. La presencia de algo antiguo pero casi desconocido -como algunos y no otros temas del álbum 'Meu Coco'- arroja luz sobre lo que significa la eventual unión de un éxito evidente con una canción igualmente evidente y llamativa del nuevo álbum”, agregó.