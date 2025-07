Bándalos Chinos: la banda llega a Rosario con calzoncillos de la suerte y disco nuevo

Sobre la terapia, mencionaron que les permitió encontrar herramientas para volver a disfrutar sin presión. "Somos amigos de toda la vida y dos pares de hermanos. Esto arrancó como un juego, se fue profesionalizando y convirtiendo en nuestra vida, además de nuestro trabajo. Entonces esta búsqueda de la armonía tiene que ver con que queremos que la banda dure muchos años y grabemos miles de discos y que esto pueda perdurar", contaron sobre su dinámica de grupo, que incluye rondas previas antes de cada show y hasta hubo agradecimientos a sus terapeutas: Eva y Horacio.

También hablaron del mito del músico “reventado” y de cómo prefieren sostener el proyecto con armonía, aunque eso sea “lo menos rockero que voy a decir en mi vida”. “Yo quiero tener una familia, ser viejo, vivir de esto muchos años", planteó Goyo.

La cábala de Goyo

Goyo confesó además tener una cábala muy personal: un calzoncillo específico para los shows. "Tengo un calzoncillo que uso solo para tocar. Lo veo y digo: 'Este es para show'”, dijo entre risas. En tanto, Tomás contó que tiene una rutina de pranayama (técnica de respiración del yoga) para calmar la ansiedad antes de salir al escenario.

La banda se permitió también jugar: aceptaron un semáforo de respuestas rápidas sobre sus límites, contradicciones y manías. Ensayar los domingos a la mañana, componer con inteligencia artificial o hacer feats por seguidores fueron algunas de las preguntas disparadoras que despertaron reflexiones inesperadas. “Hoy la IA no me amenaza. Yo me equivoco y la inteligencia artificial no. Cuando aprenda a fallar, ahí cagamos”, tiró Goya con ironía.

Antes de despedirse, dejaron en claro que el recital del 2 de agosto será un punto alto en su carrera. Las entradas ya están disponibles. “Vinimos a hacer prensa, pero también a comer Carlito. Capaz vinimos más por eso”, bromearon antes de despedirse de Valentina Solé, Nachi Saieg y Juan Nemirovsky.

Bándalos Chinos y "Juan Pedro Plomo"

Al preguntarles por particularidades de la gira, la banda recordó que son muy amigos del actor Peter Lanzani. "Él desarrolló un alter ego que es Juan Pedro Plomo, que nos acompaña de gira y viene a cargar equipos y a laburar de plomo, literal. Ayer estuve con él, fuimos al cine y me dijo que estaba medio libre para venir el fin de semana a Rosario, así que en una de esas viene Juan Pedro Plomo", revelaron.

