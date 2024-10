"Bake Off Famosos": el beso entre Andrea del Boca y L-Gante, y la confesión de Cami Homs

L-Gante y Andrea Del Boca protagonizaron un beso de telenovela durante la reciente emisión de "Bake Off Famosos"

"Bake Off Famosos" se convirtió en el reality más comentado de la televisión argentina. Noche a noche, las andanzas culinarias de figuras de la cultura y espectáculo dan que hablar. Esta vez, las escenas destacadas del programa, en el que resultó eliminado Gastón Edul, no tuvieron que ver con la competencia.

Por un lado, hubo un beso inesperado entre L-Gante y Andrea del Boca . La conductora Wanda Nara propuso a la dupla recrear una escena de telenovela, aprovechando la presencia en la cocina de la reina indiscutida del género. Sin titubear, el cantante de cumbia 420 propuso llamarse “John” y le dio un beso digno de la pantalla chica a Del Boca. “Me dio un buen beso. Me comió la boca”, dijo ella.

Confesiones en Bake Off

Por otra parte, Cami Homs y Wanda tuvieron un intercambio picante sobre sus vínculos, en el que aprovecharon para tirar indirectas (y no tanto) a sus ex parejas Rodrigo De Paul y Mauro Icardi. “Cami, quiero saber si alguna vez te rompieron el corazón”, consultó Nara. “Sí. Me han roto el corazón. Pero ahora está recontra recompuesto”, afirmó la participante, que ahora está en pareja con el futbolista José Sosa. “Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha”, comentó la conductora. “Vos lo sabés”, replicó Cami.