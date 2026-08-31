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El argentino Mariano Navone tras su histórico triunfo ante Novak Djokovic: "Es una locura"

Luego de una dura batalla de 4 horas y 36 minutos, el argentino superó en cinco sets al serbio, quien presentó varias molestias físicas durante el partido

31 de agosto 2026 · 09:33hs
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Mariano Navone venció a Novak Djokovic en un partidazo de cinco sets

Mariano Navone venció a Novak Djokovic en un partidazo de cinco sets

El argentino Mariano Navone consiguió la mejor victoria de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. El bonaerense, ubicado en el puesto 47 del ranking ATP, se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

Navone se convirtió en el segundo argentino en vencer a la leyenda en un Grand Slam. El anterior había sido Guillermo Coria, quien superó al serbio en la segunda ronda de Roland Garros 2005.

Tras completar la hazaña, Navone destacó la magnitud del triunfo y reconoció la emoción que le provocó disputar el partido en el estadio principal de Nueva York.

"Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis. Esta cancha increíble, el escenario más grande. Es una maravilla. Fue muy duro para mí porque estás jugando con el GOAT (el más grande de la historia). No es algo que suceda todos los días", afirmó.

El argentino también contó que enfrentar a Djokovic en ese escenario ya representaba un sueño antes de comenzar el partido.

"Para mí, enfrentarlo acá, ya era un sueño cumplido. No hay muchas chances de jugar con un ídolo, es increíble lo que estoy sintiendo en este momento, es muy emocionante, una locura, estoy muy feliz", sostuvo.

Por otro lado, el bonaerense reconoció las dificultades que tuvo en la previa del encuentro: "No fueron semanas fáciles. Tuve problemas y mi equipo estuvo siempre ahí, mi psicóloga fue muy importante, por eso hay victorias que valen mucho más. Ahora estoy hay que procesarlo".

El argentino quedó en desventaja durante el encuentro, pero encontró su mejor nivel en el cuarto set y logró forzar la definición: "Ahora estaba break abajo en el cuarto set, y la cosa pintaba mal, pero creo que ahí saqué mi mejor tenis, con buenos desplazamientos. Lo más importante era estar concentrado, y en el quinto set vi que estaba algo más tocado, y acá estamos".

"Nunca me había pasado esto en un Grand Slam, nunca había ganado en cinco sets. Ahora hay que cuidar el cuerpo y recuperarse, porque estuve corriendo cuatro horas y media. Tengo un par de días para bajar la adrenalina", cerró Navone.

El argentino tendrá ahora como rival al ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

>> Leer más: Tenis: Nadia Podoroska vuelve a un Grand Slam tras un año y siete meses

Novak Djokovic reconoció sus problemas físicos durante el partido

Tras la derrota, Djokovic explicó que atravesó distintas dificultades físicas durante el encuentro: "Creo que fue evidente que en la pista tuve una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos este año: vómitos, náuseas, un problema serio en ese sentido".

En conferencia de prensa, el 24 veces campeón de Grand Slam señaló que los síntomas afectaron al resto de su cuerpo y derivaron en calambres y dolores: "Después, todo mi cuerpo empieza a venirse abajo, básicamente con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro no dieron más de sí, y no pude cerrarlo".

La eliminación significó además el final de una impresionante racha de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos. El serbio conquistó el torneo en 2011, 2015, 2018 y 2023, además de alcanzar seis finales en 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021.

Además, la leyenda nunca había periddo en su debut en Flushing Meadows. Sin embargo, el propio tenista relativizó el registro después de la derrota: "Sí, es un buen récord, pero no estoy pensando demasiado en eso. Acabo de salir de la cancha y todavía estoy intentando gestionar mi cuerpo. El presente es el presente".

A pesar de las dificultades que atravesó durante el encuentro, Djokovic reconoció al argentino por el triunfo: "No quiero restarle mérito a su victoria. Felicitaciones para él. Es un buen chico y un gran luchador, pero la verdad es que no disfruté para nada el partido".

La derrota también abrió interrogantes sobre su futuro inmediato en el circuito. "Estoy tratando de averiguar lo que está pasando, intentando afrontar realmente lo que sucede y ver hasta dónde puedo llegar así", concluyó el serbio.

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