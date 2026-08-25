La especial dedicatoria de Ángel Di María a Jorgelina Cardoso tras su doblete ante Talleres

El delantero rosarino marcó los dos goles de Central en el 2-2 ante Talleres en Córdoba y le dedicó sus conquistas a su esposa con un emotivo mensaje

Ángel Di María fue el jugador más destacado de Central en Córdoba . El delantero marcó los dos goles del Canalla en el empate 2-2 ante Talleres , por la sexta fecha del Torneo Clausura, y después del partido tuvo un gesto especial con su esposa, Jorgelina Cardoso.

El encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes tuvo a la "T" con una ventaja de 2-0, pero los dirigidos por Jorge Almirón reaccionaron en el segundo tiempo con el capitán como abanderado.

Después de sus goles, Fideo utilizó sus redes sociales para dedicarle las conquistas a Cardoso. El delantero publicó una historia en Instagram con imágenes de sus festejos, incluido su clásico gesto del corazón, y acompañó las fotos con un mensaje para su esposa.

"Gracias por bancarme, por apoyarme y por estar siempre ahí cuando más te necesito. Te amo mucho. Te los debía" , escribió Fideo y etiquetó a Jorgelina.

La esposa del delantero de Central no tardó en responder. Jorgelina Cardoso compartió nuevamente la publicación en su cuenta de Instagram y agregó una particular frase para acompañar el mensaje: "Vos remá que yo saco el agua, mi rey. TE AMO FUERTE".

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El mensaje de Di María después del empate de Central

Di María también utilizó sus redes sociales para expresarse después del 2-2 ante Talleres. El atacante publicó una foto del equipo y escribió un mensaje dirigido a los hinchas del Canalla.

"Todos juntos. De Rosario y de Central", expresó el delantero junto a varios corazones azules y amarillos.

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La publicación recibió miles de reacciones de los hinchas, que destacaron el rendimiento del atacante en el estadio Mario Alberto Kempes.

Después del empate ante Talleres, Central ya puso el foco en su próximo compromiso por el torneo Clausura. El equipo dirigido por Almirón recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo sábado desde las 17 en el Gigante de Arroyito, en la antesala del clásico ante Newell's.