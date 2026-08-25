Ángel Di María encendió las alarmas: "Hace bastante que juego con dolor, me está costando"

El delantero marcó los dos goles de Central en el empate ante Talleres y valoró la actitud del equipo luego de estar dos goles abajo al inicio del complemento

Ángel Di María fue la figura de Central en el empate 2-2 ante Talleres por la sexta fecha del torneo Clausura. El delantero marcó los dos goles del Canalla en el estadio Mario Alberto Kempes y encabezó la reacción del equipo , que estuvo en el segundo tiempo con una desventaja de dos tantos.

El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo varias oportunidades para remontar el partido, pero el exNewell's Ezequiel Unsain le negó la posibilidad. Tras el partido, el atacante analizó el rendimiento del equipo: "Hicimos todo para sacar los tres puntos, no pudimos pero desde el primer minuto lo intentamos siempre".

El delantero resaltó la reacción que tuvo el Canalla en Córdoba: " Hoy demostramos que seguimos vivos, que estamos bien, que somos un equipo competitivo, fuerte, que está peleando siempre todo. Hace un par de años que Central viene así y eso es lindo".

Fideo también se refirió a una de las cuestiones que condicionan su rendimiento físico. Di María contó: "Uno escucha muchas cosas. La gente no sabe si uno tiene una lesión o si tiene algún problema. Uno intenta y le mete igual. Ya hace bastante que vengo con la pubalgia, desde el semestre pasado, me está costando, lo estoy trabajando constantemente pero no es fácil ".

"Hay gente que le cuesta varios años que se le vaya, estoy jugando con un poco de dolor pero siempre estoy intentando hacer lo mejor posible", agregó el atacante.

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En este sentido, destacó el papel que busca cumplir dentro del plantel: "Estoy acá para sumar, para hacer lo mejor posible. Intento que no se note que tengo 38. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien, que Central sigue creciendo. Eso es lo importante. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo para recuperarnos".

Tras el empate ante Talleres, Central deberá enfocarse en Gimnasia antes de pensar en el clásico rosarino frente a Newell’s. En sintonía con ello, Di María afirmó: "Hoy pensamos en Gimnasia, tenemos la cabeza puesta en eso y el clásico todavía queda una semana más después para pensar".

Por último, Di María volvió a remarcar la superioridad que, según su análisis, mostró Central durante el encuentro: "Intentamos los 90 minutos, creamos un montón de ocasiones y fuimos superiores en todo momento".