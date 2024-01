Alejo sumará su nueva canción al pop rock hecho en Rosario

Su primera banda la formó a los 12 años con tres compañeros del colegio. En Subsuelo, tal el nombre de la formación, Alejo cantaba y tocaba la guitarra. Aquella primera experiencia lo acercó además a los escenarios, primero como la banda de su colegio con la que tocaban en actos y otras fiestas y reuniones a las que los convocaban, ofreciendo un repertorio de covers de Attaque 77, Los Ratones y Gustavo Cerati, entre otros.

A los dos años, Subsuelo se disolvió y, a sus 15 años, llegó el momento de participar en la agrupación Pendejo que lideraba su hermano. Allí, además de cantar y tocar la guitarra, comenzó a componer. Con esa agrupación lanzaron los discos “Hasta el final” y “Contramano” y durante los cinco años de trayectoria compartieron escenario con Bulldog, Carajo, Cadena Perpetua y Flema, entre otros.

A los 20 años Alejo decide tomar clases de canto profesional. En esa época se suma a una banda de hardcore y metal llamada Sobre Héroes y Tumbas que tenía un estilo completamente distinto a lo que venía haciendo. Lanzaron el disco “Fuerza Interior”, compartieron escenario nuevamente con Carajo y participaron del Festival Rompiendo Cabezas.

Al poco tiempo, dejó esa banda para centrase en su carrera como solista y volver al género pop y rock donde aseguró que se siente más cómodo. Acompañado por un amigo en la percusión, se presentó en diferentes espacios de Rosario con canciones propias y covers.

Alejo - Corazón (Video Oficial)

Sobre esta etapa solista, el artista indicó durante una charla con La Capital: “Siempre fui compositor. En un momento decidí mandarme solo y tomar todas las decisiones en un proyecto que pudiera manejarlo de principio a fin”. En ese sentido, aseguró que esa decisión le permitió explorar su propio estilo. “Siempre me interesó la variedad, nunca me encasillé en un género y esto me llevó a ir variando. De hecho, «Me gustaba más» es mi sexta canción y hay bastantes diferencias entre las seis”, apuntó.

Alejo aseguró que Rosario “siempre fue una cuna muy importante para los músicos y en la actualidad hay muchísimas propuestas distintas”. “Algo muy bueno que ví en los últimos años -añadió- es que el público está mucho más abierto a distintos géneros. Creo que eso hoy permite que no te encasillen en un solo género y te da la oportunidad de presentarte en muchos espacios. Antes había lugares para rock, cumbia y otros estilos, pero hoy se ve mucho en festivales que participan bandas de distintos géneros sin problema”.

A la hora de definir sus referentes, el músico aseguró: “Es complicado apoyarme en alguien como un punto de referencia. Como no me encasillo mucho en un género, tengo referentes muy variados. Desde chico escuché Queen y Los Beatles, pero también siempre me gustó Calamaro y bandas punk como Los Ramones. Puedo decir que hago canciones y formo una banda, y todavía estoy en esa búsqueda de hacia dónde ir, en lo que a mí me hace feliz y me gusta mostrar”, completó.