Al Pacino explicó por qué anunció el premio a Mejor Película sin suspenso

El actor fue criticado por no mencionar a todos los films nominados antes de revelar el gran ganador de la noche

Al Pacino aclaró por qué no nombró a todas las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2024

El momento se convirtió rápidamente en uno de los virales de la noche y fue objeto de varios memes. También hubo quienes formularon críticas más series, señalando que era una falta de respeto no nombrar a todos los films en competencia ni acatar el trabajo de la producción del evento.

Oscars 2024: 'Oppenheimer' wins Best Picture at the 96th Academy Awards

Incluso Jimmy Kimmel, el conductor, hizo un comentario al respecto: “Supongo que nunca ha visto una gala de premios. Parece que todo el mundo en Estados Unidos conoce el ritmo de cómo se supone que debe ser, hasta el ‘Y el Oscar es para...’. Pero no Al Pacino. Que Dios lo bendiga”, afirmó, con sentido del humor.



En medio de la polémica, Al Pacino compartió un comunicado oficial al medio estadounidense ABC News para explicar la situación. “Parece que hay cierta controversia sobre el hecho de que anoche no mencionara cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película. Sólo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlas, sino más bien una elección de los productores para que no se volvieran a decir, ya que habían sido destacadas individualmente a lo largo de la ceremonia”, aseguró el actor.

“Me doy cuenta de que estar nominado es un gran hito en la vida de uno y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, así que empatizo profundamente con aquellos que se han sentido menospreciados por este descuido y por eso he sentido la necesidad de hacer esta declaración”, cerró Pacino.

Cabe señalar que la categoría Mejor Película no fue la única de la noche en la que no se nombraron todos los nominados antes de revelar el ganador. El premio a Mejor Canción Original (que quedó en manos de Billie Eilish y Finneas O’Connel) se anunció sin repaso de los candidatos ya que todos los temas habían sido interpretados en vivo durante la ceremonia. De forma similar, a lo largo del evento, se emitieron clips dedicados a cada una de las películas que competían por el máximo galardón.