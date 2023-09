Hace veinte años, una novela colombiana se convirtió en un éxito y cautivó a toda Latinoamérica. No por nada la ficción fue reconocida por el Guinness World Records como la telenovela más exitosa de la historia. "Yo soy Betty, la fea" (1999) contaba la historia de una mujer muy inteligente que no era considerada atractiva quien, tras un cambio de look, sorprendía a todos.