Un paraíso asiático milenario

Templos y cultura de Indonesia. En la Feria se mostraron también los atractivos turísticos del mayor archipiélago del mundo.

Indonesia, el mayor archipiélago del mundo con más de once mil islas habitadas, hizo conocer con gran éxito su idiosincrasia cultural, gastronómica y turística en la Feria de las Naciones del Sudeste Asiático nucleadas en el Asean Bazaar, donde los colores, aromas y sabores de éstas tierras milenarias acompañados de su música y danzas, fueron el atractivo de una gran convocatoria de público. Lo recaudado tuvo un destino solidario y benéfico como parte de las acciones de la diplomacia que reside en la Argentina. Tailandia, Malasia, Vietnam y Filipinas formaron parte de este importante encuentro social.

"Hay un millón de razones para visitar Indonesia, no sólo por su hermoso paisaje y naturaleza, sino también por sus diversas culturas, comidas exóticas y la calidez de su gente", destacó Antonius P. Yudianto, Encargado de Prensa y Cultura de la Embajada de Indonesia en la Argentina.

Icónica entre el sudeste asiático, con más de 1.000 etnias que la habitan y alrededor de centenares de dialectos, Indonesia deslumbra con sus atractivos y colores signados por una naturaleza caprichosa que dotó de magníficas postales -dignas de retratarse- y difundirse en el mundo, una tendencia con marcada ascendencia fundamentalmente desde el occidente.

En el país compuesto por 17.504 islas, conviven un crisol de religiones, etnias e idiomas, siendo el oficial el Bahasa Indonesia. La mezcla histórica de culturas (javanesa, malaya, china, árabe, india y europea) influyó en la arquitectura, idioma y gastronomía. En Kota Tua, la ciudad antigua, se pueden visitar edificios coloniales neerlandeses, el barrio chino Glodok y el antiguo puerto de Sunda Kelapa, donde atracan las tradicionales goletas de madera.

La capital de Indonesia, Jakarta o Yakarta, es una moderna urbe de más de diez millones de habitantes que viven entre la modernidad y el aspecto colonial. Batavia (antiguo nombre de Yakarta) es, junto al viejo puerto de Sunda Kelepa, ex centro neurálgico de la ruta comercial de las especias de China, Japón e India, es hoy sede de los veleros de carga, donde miles de motocicletas forman parte del abultado y colorido tráfico entre avenidas y callejuelas.

Una historia entre templos y cultura

Entre 1946 y 1949, Yogyakarta fue la capital de Indonesia. Se trata de una de las tres ciudades más turísticas donde la historia es relatada a través de majestuosos monumentos como el Borobudur, el mayor templo budista del mundo y una de las siete maravillas de nuestro universo, y que se puede admirar incluso desde un avión.

Una compleja y gigantesca construcción geométrica de diseño cuadrangular con miles de figuras esculpidas en su piedra negra y que además está coronado por tres plantas en forma de terrazas donde se pueden admirar las enormes campanas pétreas con sorprendentes budas esculpidos en su interior.

Además del colorido del comercio de todo tipo de productos artesanales en plata y madera o las populares batik, tejidos de gran belleza que incluye la cera como elemento artístico, mientras se sortea el constante paso de taxis triciclo ideales para llegar rápido a cualquier lugar y mínimo costo, se abren paso otros fascinantes edificios de gran belleza histórica y arquitectónica.

El Palacio del Sultán Hamengkubuwono X o Kraton, ubicado en el corazón de la ciudad, es una de las mayores atracciones de Yogyakarta, ya que además de albergar la vivienda oficial como delegado oficial del gobierno, es un histórico Museo en el que se puede admirar el mobiliario, vestuario, colecciones, carruajes, y patios, además de los jardines desde su construcción en 1755.

A muy pocos kilómetros, se encuentra Prambanan, un conjunto de ocho templos mayores rodeados de otros ocho templos más pequeños que fueron destruidos por un terremoto en 1549 y reconstruidos a mediados del siglo XX. Fue construido hacia el año 856 y, según relatan los guías y expertos llegó a tener más de 250 templos. Hay que acercarse a Prambanan con la luna llena, para respirar y vibrar con la magia que emite el lugar.



Bali, un paraíso de color



Sin lugar a dudas, es la isla más turística de Indonesia, donde miles y miles de turistas de todo el mundo se sorprenden por su belleza, tradiciones, costumbres, religiosidad, bailes, espíritu y hospitalidad la transforman en paradisíaca para quienes llegan ávidos de nuevas experiencias. La pequeña isla dividida por una cadena de volcanes, según la leyenda "hogares de los dioses", se disfruta desde cualquier lugar donde uno se ubique. Una gastronomía de excelencia, exótica y muy colorida y de sorprendentes sabores ante atardeceres de ensueño, donde la amabilidad de los balineses hacen especial cualquier rincón, desde sus playas ideales para los surfistas, pero también para el buceo, o tan simple como un chapuzón.





