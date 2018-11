Tesoros naturales en los parques nacionales de Estados Unidos

Los parques nacionales de Estados Unidos reciben por año millones de visitantes de todo el mundo y son una gran fuente de ingresos para sus respectivos estados. Existe un circuito que atraviesa varios estados del país norteamericano que es conocido como "Grand Circle" y abarca los parques: Valley of Fire, Bryce Canyon, Capitol Reef, Dead Horse, Calf Creek, Arches, Canyonlands, Antelope Canyon, Monument Valley y Grand Canyon. En este recorrido en auto se detallará la experiencia de los parques más importantes de este circuito.

Valley of Fire, Nevada

La primera parada fue en este parque del estado de Nevada. A diferencia de varios otros que son parques nacionales, Valley of fire es estatal. Queda a una hora de Las Vegas y es el parque más antiguo de Nevada. Su nombre se debe por las increíbles formaciones de rocas de arenisca roja erosionadas que se formaron a partir de dunas de arena formadas hace 150 millones de años. Para ingresar hay que pagar unos 10 dólares por auto. El Parque es bastante grande por lo que se requiere de varias horas para conocerlo entero.

Zion, Utah

Zion, en el estado de Utah, tiene 4.5 millones de visitantes al año y es el quinto parque mas visitado de Estados Unidos. Springdale es la ciudad más cerca para hospedarse y que está al lado de la entrada del parque. Dentro del parque hay que dejar el auto en el estacionamiento y luego hay que moverse únicamente con los buses internos gratuitos.

Para entrar hay que pagar unos 35 dólares por auto por semana, pero hay un pase anual (que incluye Zion y otros parques nacionales de Estados Unidos) por 80 dólares. Si está planeado visitar varios parques en pocos días conviene esta opción.

Trekking en Zion

Hay muchos trekkings o hikes (como se dice en Estados Unidos) en Zion. Estos son los más conocidos para hacer entre dos y tres días: Observation Point Trai: Es un trakking bien largo (se tarda unas cinco horas ida y vuelta aproximadamente) y de dificultad intermedia/alta, pero vale mucho la pena llegar hasta arriba. La vista panorámica a todo el parque es fantástica.

The Narrows: Otro de los famosos trekkings de Zion. Es muy distinto a cualquier otro porque todo el camino es por el río con piedras. Puede llevar de dos a seis horas (dependiendo hasta dónde se quiera llegar). Es fundamental alquilar por 25 dólares el kit de zapatillas especiales para agua y medias de neopren (en Springdale, al lado del parque, se pueden alquilar).

Canyon Overlook trail: Es de complejidad baja y es lindo para ver la caída del sol.

Angel's landing trail: Este es el más famoso de Zion, por su nivel de dificultad. Es muy empinado y no es apto para personas con mucho vértigo.

Algunas curiosidades del Estado de Utah

Se puede consumir alcohol en los bares y restaurantes siempre y cuando se consuma comida. El alcohol que tiene más del 4 por ciento sólo se puede comprar en licorerías, que son controlados por el Estado. Hay un límite por año por persona en venta de alcohol.

En el resto de los locales sólo se vende alcohol con menos del 4 por ciento. Es el estado con más mormones.

Bryce, Utah

La siguiente parada del recorrido en auto fue en Bryce Canyon. Al igual que Zion, también está en el Estado de Utah, a unas dos horas aproximadamente de Zion. Otro imperdible de los Parques Nacionales de Estados Unidos.

Las rocas de colores de Bryce fueron esculpidas por erosión en pilares llamados "hoodoos" que forman lo que se conoce como Bryce Amphitheater, en el corazón del parque. Los puntos panorámicos fundamentales para hacer son: Sunset y Sunrise Point, Inspiration Point, Bryce Point y, por último, partiendo del Queens Garden Trail que baja hacia el valle, al final del camino empieza el Navajo Loop Trail que luego sube al Rim.

Page, Arizona

La siguiente parada fue en Page, en el estado de Arizona. ¿Qué ver en Page? Por un lado está el Horseshoe Bend y, por otro, Antelope Canyon (la estrella del lugar).

Horseshoe Bend: La entrada es gratis y hay que caminar unos 15 minutos desde el parking hasta la impresionante estructura con forma de herradura rodeado por el río Colorado. Se puede ver desde arriba del acantilado. También está muy cerca de ahí la reserva Lake Powell.

Antelope Canyon. Antelope es un cañón de arenisca rojiza rayada y brillante tallada por inundaciones y erosión. Hay dos opciones para visitar: el Upper Antelope y Lower Antelope. En los dos la única forma para entrar es con tour guiado, manejado por los nativos Navajos (hay varios operadores para los tours). Hay que pagar una entrada y reservar el tour online con mucha anticipación, abonando en el lugar.

Tanto en el lower como en el upper no permiten llevar mochilas, solamente teléfonos, cámaras y agua. La pregunta es: ¿A cuál ir? Los dos son igual de lindos. Ambos tienen su respectivo horario prime-time del día con la mejor luz (generalmente es entre las 10.30 am y 1 pm). Sin embargo, cada uno tiene sus particularidades.

El Upper Antelope es más popular pero el problema es que suele haber mucha gente, es más multitudinario. En el Upper no se tiene que bajar escaleras, la gente puede ir y venir en ambas direcciones. Es plano pero es mas caro. Navajo Tours Adventurous, Chief Tosocie's y Ekis' son las empresas que operan en el Upper Antelope.

El Lower Antelope, por su parte, generalmente tiene mucha menos gente y tiene una caminata de una sola dirección, por lo que ayuda a administrar el flujo de visitantes. Para ingresar hay que bajar unas escaleras muy inclinadas. Es mas barato y dura una hora el recorrido, pero, hay otro de fotografía que dura mas de dos horas. Dixie Ellis y Ken's Tour son las compañías que operan.

Grand Canyon, Arizona

Y de Page, a unas casi dos horas de auto, se llega a uno de los parques nacionales más famosos del mundo: el Grand Canyon o Gran Cañón del Colorado, también en el Estado de Arizona, creado en 1919.

El Grand Canyon tiene 446 kilómetros de largo, 29 de ancho y 1,6 de profundidad. Las formas que posee son por erosión. Está por un lado el North Rim (Utah) y el South Rim (Arizona), por el otro, que es aquel que está mejor comunicado y el más popular.El North Rim está a unas cuatro horas del South Rim.

El Parque, además, es visitado por mas de cinco millones de personas por año. Para recorrerlo hay servicios de shuttles internos gratis dentro del parque que salen desde el centro de visitantes. Para ingresar al parque cobran unos 35 dólares la semana por auto.

¿Dónde dormir? Dormir adentro del parque es caro y hay que reservar con mucha anticipación. Una buena alternativa es Tusayan que está a sólo 10 kilómetros del parque.

Trekking en el Gran Cañón

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de encarar un hike o trekking en el Gran Cañón es que todo lo que se baja, después hay que subirlo. Hay algunos trekking muy populares en el South Rim: Bright Angel Trail hasta Plateau Point, y South Kaibab Trail hasta Skeleton Point.

La verdad es que son los dos muy duros, de muchas horas y hay que estar bien preparados para hacerlos. En el North Rim, por su parte, está el hike North Kaibab Trail.

Algunos consejos para los hikes: Es muy difícil bajar hasta el río Colorado y subir en un mismo día, no se recomienda. Hay que ir bien preparados, con mucha agua y snacks para el camino. Otra alternativa no tan compleja es caminar por una parte del The Rim Trail. Es un camino plano, no tiene elevaciones y va desde el South Kaibab Trailhead hasta Hermits Rest (o viceversa).

En total son unos 20,6 kilómetros. Está casi todo pavimentado y es lindo para caminar bordeando el South Rim. También se puede hacer en auto e ir parando en varios de los puntos panorámicos. Para el atardecer lo ideal es ver la caída del sol en los puntos Powell Point o Grand View Point.

Asimismo, el Skiwalk es la pasarela circular de 360 grados con piso de cristal donde hay que pagar una entrada para ingresar.

Camping en Gran Cañón

Para los más aventureros, existen varios campings en el parque, pero hay que pedir un permiso con anticipación (llamado "Back country permit"). Un buen plan que recomiendan es bajar por el Bright Angel Trail, dormir una o dos noches en los campings hasta llegar al río Colorado, y luego subir de regreso por el South Kaibab Trail.

Ruta 66: Williams y Seligman

De Las Vegas a Grand Canyon (o al revés) se puede reemplazar un tramo de la Interestatal 40 y pasar por una parte de la histórica Ruta 66, vía Peach Springs y Hualapai Indian Reservation. Es muy recomendable hacer unas paradas por los pueblos Williams y Seligman, inspirados en la película de Disney Pixar "Cars".

Sequoia, California

También llamado "La tierra de los gigantes", el Parque Sequoia, creado en 1890, está elevado y es conocido por tener la mayor extension de sequoias de todo el mundo. En un día entero se pueden conocer todos los atractivos. El parque está en el estado de California. De la entrada del parque hay que subir hasta el museo/bosque de sequoias, que es a una hora de auto en un camino de curvas y contracurvas.

El recorrido hay que empezarlo en el "Foothills Visitor Center". Para ver, por un lado está el famoso sequoia General Sherman, en el Giant Forest. Es el árbol viviente mas grande del mundo y tiene aproximadamente 2.200 años de edad. Tiene 84 metros de altura, pesa 1.385 el tronco, y la circunferencia de su base es de 31,4 metros. Si están sin auto, el shuttle número 1 es el que llega a Sherman.

También hay un lindo paseo caminando de solo un kilómetro por la Giant Forest que se llama "Big Trees Trail". Para los más aventureros, si se visita el parque durante la primavera/verano de Estados Unidos, no dejen de subir hasta la punta de Moro Rock: 400 escalones para ver las mejores vistas panorámicas de todo el Parque. Sólo se llega con el shuttle numero 2 desde el Centro de visitantes. Aquí mismo también está el Museo Giant Forest, es gratuito y rápido para recorrer.

Si planean quedarse al menos una noche por esta zona, se recomienda dormir en "Three Rivers", un pueblo que está justo al lado del parque.

Yosemite, California

La última parada del recorrido en auto por los principales Parques Nacionales de Estados Unidos fue en el famoso Yosemite. Está en California, a solo tres horas de San Francisco. Desde 1984 es Patrimonio de la Unesco y es conocido por su gran biodiversidad: tiene montañas de granito, sequoias, cataratas y valles. Lo visitan unas cuatro millones de personas al año.

Hospedarse dentro del parque es muy caro y hay que reservar con mucha anticipación, lo mismo para los campings. Una alternativa es Mariposa que está a una hora del Parque.El Portal está más cerca pero es difícil encontrar disponibilidad, sobretodo en temporada de verano. Para conocer todos los atractivos de Yosemite se sugiere al menos dos días enteros.

Para ingresar hay que pagar una entrada de 35 dólares por auto y es válido por siete días. Al igual que varios de los parques, hay servicio de buses internos gratuitos dentro del parque.

Lo principal para conocer son las Yosemite Falls (muy cerca del Yosemite Valley Village), ir al punto panorámico en Tunnel View y caminar hasta el Mirror Lake. Para los fanáticos de los trekkings, hay uno muy bueno para hacer llamado "The mist Trail" hasta la Nevada y Vernal Falls, las dos principales cascadas de agua del parque. Son unos 10 kilómetros total entre ida y vuelta, hay bastante subida y luego, para regresar, la bajada es pronunciada. Sin embargo, llegar hasta la punta de la última cascada deja apreciar la maginutud y la belleza natural de Yosemite.

Un excelente punto para ver el atardecer es en Glaciar Point, con vistas panorámicas a El Capitán y Half Dome, las formaciones rocosas más famosas de Yosemite. Para llegar a Glaciar Point se tarda una hora en auto para llegar ya que el camino tiene muchas curvas. Sólo está abierto de mayo a octubre. En invierno se cierra por las nevadas al igual que el Toulomne Meadows por Tioga Road Pass. Es la carretera de acceso por el oeste que solo está abierta en verano.

Yosemite también tiene un bosque con sequoias, el Mariposa Grove, que está hace tiempo cerrado por reformas, y por el momento no hay fecha de reapertura prevista. Para quienes tengan la suerte de visitar este hermoso parque durante la segunda quincena del mes de febrero, serán espectadores de este fenómeno natural que ocurre una vez al año: la Cascada de Fuego (en la cascada Horsetail Fall). Por un efecto de la luz del sol que se echa sobre la cascada, esta se vuelve luminosa y parece lava ardiente.

Si están planeando unas vacaciones familiares con mucha naturaleza y aventura, sin duda los parques nacionales de Estados Unidos es una excelente opción.